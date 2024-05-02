談在地就學 謝國樑：與國外機構合作創造亮點

基隆市光隆家商113學年度起停止招生，對於如何留住基隆學生在地就學，市長謝國樑今天說，持續與國外好的學術機構合作，是基隆市可以創造的亮點，增加與其他縣市高中差異化。

受少子化影響，有121年校史的基隆市光隆高級家事商業職業學校招生困難，財務出現缺口，董事會開會後決議113學年度起停止招生。校長陳余各昨天表示，光隆家商「停招不停辦」，將轉型從事長期照顧服務。

謝國樑上午出席候車亭服務鈴啟用記者會，被問到如何留住基隆學生在地就學表示，市府今年與美國加州大學柏克萊分校合作，推出遠距教學程式設計課程，明年也會舉辦第2期課程，預計加入社科類課程，市府會持續與國外好的學府合作，希望能將頂尖高中生留在基隆。

謝國樑表示，基隆市各高中要持續深化教學內容和特色，而光隆家商停招，也提醒4所市立高中目前所面臨的問題，學校要加強教學品質，也要創造出教育亮點；他認為，持續與國外好的學術機構合作，是基隆市可以創造出的亮點，市府會繼續努力推動，增加基隆市與其他縣市高中差異化。