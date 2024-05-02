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地震滿月／花蓮強震鄰避效應 宜花東觀光業都連帶遭殃！

聯合報／ 記者尤聰光潘欣中陳敬丰王昭月／連線即時報導
圖二：0403花蓮地震台東觀光也受影響，市區鐵花新聚落假日明顯冷清。記者尤聰光／攝影
圖二：0403花蓮地震台東觀光也受影響，市區鐵花新聚落假日明顯冷清。記者尤聰光／攝影

花蓮地震滿月，震毀近2千戶民眾家園，也重創在地觀光產業，因「鄰避效應」，隔鄰宜蘭及台東都連帶受創，台東訂房率僅3成，宜蘭5、6月訂房紛取消，屏東墾丁原期許國旅客源可以移轉，但路程遙遠，也沒能受惠。一場強烈地震，讓東台灣到南台灣的觀光業，如推骨牌似地全中內傷。

花蓮大地震，台東旅宿飯店訂房率應聲掉到剩3成，在地觀光業普遍認為，遊客不來最大的因素是對地震後的安全沒信心，從宜蘭、花蓮到台東都屬於風險較高的地震區，且遊客對花東的認知，向來像「連體嬰」，路上恐遇落石危機，住宿也有風險，因此暫不出遊，以策安全。

池上日暉渡假村董事長鄭越才說，目前台東觀光客不足2成，主要因為北客來台東一趟，走北迴線途經花蓮，路上總是充滿不可預知的落石危機，花蓮發生強震之後，到台東觀光也視為畏途。

台東縣觀光協會理事長李數奼則說，台東春季以往約有6成的訂房率，現在只有剩下2至3成，團客不來，散客也減少，連暑假檔期也出現退訂情況，接下來暑假旅遊旺季和熱氣球節將到，遊客對花東旅遊不具信心，台東觀光業壓力會愈來愈大。

遊覽車業者翁代吉說，花蓮強震過後，影響北部客源，遊覽車生意目前最少都掉了6、7成左右。另有業者直指，環島行程全部都被取消，但其實從花蓮來台東，或從高雄來台東，交通都是順暢安全的。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新指出，4月3日地震過後，不少花蓮團行程移轉到宜蘭，但4月23日之後因餘震頻繁，許多旅客，尤其台北的散客，紛取消5、6月的訂房和行程。

「東部旅遊是整體的產業鏈，花蓮有事，宜蘭、台東同樣受到影響」，王文新認為，這波地震降低國人的旅遊意願，不只東部，全台都受到影響，很擔心傷及暑期的旅遊潮，宜蘭綠色博覽會人數已經不如預期，希望童玩節不要遭殃，盼縣府積極研擬促銷方案。

宜蘭台東因與花蓮地緣相近，觀光業發生鄰避效應，一般預測，整個國旅市場將移轉至國境之南的屏東墾丁和小琉球指標旅遊勝地，不過據屏東觀光旅宿業者觀察，連屏東也沒受惠。

墾丁福華飯店總經理張積光說，這次不像921大地震後，墾丁住房明顯增加，主要因為北部民眾要來一趟屏東墾丁，路途實在太遠，只能冀望暑假旺季，能否微升。屏東縣民宿協會理事長余松華說，恆春半島民宿超過千家，為拉抬持續低迷住房，價格戰預計從清明連假後火熱開打，暑假前的淡季，平日半價促銷是基本款，有業者甚至開出假日連續住房半價優惠，搶攻市場。

小琉球觀光發展協會說，本月起進入夏日旅遊旺季，平假日住房較之前提升二至三成，是有部分轉移的遊客，不過粗估不到1成。

0403花蓮地震台東觀光也受影響，市區鐵花新聚落假日明顯冷清。記者尤聰光／攝影
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0403花蓮大地震 花蓮強震

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