宜蘭教師假日出勤可領加班費 最快114年施行

中央社／ 記者王朝鈺宜蘭1日電

宜蘭教師職業工會向縣府爭取教師加班出勤可選擇支領加班費，縣府允諾研議，若縣府編列預算獲議會通過，縣府所屬高中以下100所學校約4000名教師都可適用，最快明年施行。

宜蘭縣教師職業工會與縣內30所學校簽訂教師團體協約，部分學校教師團體協約期滿，工會依據「團體協約法」規定，與其中20所學校完成續約協商，今天在公正國小辦理簽約儀式。

宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政表示，這次續約協商過程中，觸及宜蘭縣學校教師奉派加班出勤的補償機制議題，縣府承諾籌備明年預算時，將納入研議在各校預算中增列加班費科目，努力提供當事人選擇領取加班費或事後課務自理補休，讓教師奉派加班出勤補償機制更趨合理與完整。

葉明政指出，長期以來，宜蘭縣教師被告知假日出勤只能選擇補休，且要在沒有課務前提下補休，對教師而言有點不公平，無論根據相關法令或教育部函示，主管機關或雇主，都應提供加班費選項，讓教師有所選擇。

葉明政說，據他所知，教師加班出勤可選擇支領加班費補償機制，目前僅在台北市、桃園市和台中市施行，期待宜蘭縣府能落實，成為第4個縣市。

宜蘭縣政府教育處指出，有關教師假日出勤可否支領加班費，縣府將納入籌備明年預算會議時研議規劃，整體通盤考量縣府財政情況及資源分配合理性，如有編列相關預算，將提送縣議會審議，待完成相關法定程序後，將可據以實施。

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