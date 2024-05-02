台東中央市場 將再鑑定結構安全

台東市中央市場建築結構使用滿一甲子，市公所原訂計畫遷建遲無下文，花蓮大地震後再引起多名議員關心，促請縣府及市公所盡速檢討。

市公所表示，目前安全暫無虞，遷建或重建研議中，基於安全考量，現階段邀請專家技師再次鑑定結構，待鑑定結果出爐，滾動調整計畫呈報縣府。

中央市場啟用至今已60年，市場建築主結構老化嚴重，2014年至2015年間曾經發生5起屋瓦掉落砸傷民眾事件。

市公所曾在2017年擬訂遷建計畫，並希望遷往新台東警分局旁空地。

可是計畫至今已過6年，遷建無下文，上月初花蓮大地震，老舊房屋及大樓安全結構問題，再度引發民眾關注。

議員黃治維表示，花蓮大地震受災嚴重，有大樓傾倒及被貼紅單準備拆除。黃治維說，台東雖受災少，但要未雨綢繆，應全面檢視30年以上屋齡的公有及私人大樓是否安全。

議員簡維國表示，縣府應全面清查，改善補強建物要有強制作為。

議員張國洲提及，中央市場建物已使用60年，應該列優先拆除改建首要目標，不能再拖。

市公所則表示，中央市場在2020年已經完成安全結構相關補強，暫時沒有安全疑慮。

縣府表示，將協助公所完成相關計畫作業，並傳達中央，中央已核定都市危險及老舊建築物結構安全性能評估及擬具重建計畫經費補助提供申請。