蘇澳「比薩斜塔案」初判無公安問題 建商盼復工受損住戶不滿

宜蘭縣蘇澳鎮「比薩斜塔」損鄰案今天技勘，縣府會同第三方專業單位，初步認定沒有公共安全問題，詳細損傷狀況待後續鑑定。建商表示，既然無公安問題，希望復工，受損住戶不滿，都還沒保證安全就要復工；縣府指出，應先補齊安全評估報告，再由縣府裁定是否復工。

位於蘇澳鎮蘇南路上的「晉讚賈天下」建案，一期大樓去年10月落成，但鄰棟二期建案開工後，一期的建物竟開始傾斜，今年2月住戶們通報縣府無果，上周再次陳情，縣府建設處今天聘請宜蘭建築師公會、新北土木技師公會等第三方單位，和住戶、建商會勘。

會勘範圍包含一、二期建物，以及另一側民房。建設處建管科表示，專業人員初步判斷，目前建築物沒有公共安全危險和立即性疑慮，住戶無須搬遷，但確實有傾斜的問題，目前雙方已有共識，聘請台灣省土木技師公會、新北土木技師公會等單位，鑑定具體的傾斜和受損狀況，再決定修復與賠償事宜。

技師指出，一般鑑定報告需要花1個月的時間，包含現場勘測、內部作業等流程；建管科表示，會請技師公會加快速度。住戶也希望能持續監測建物傾斜情況，提出由建商安裝自動監測，並定時人工監測，等修復完成後再追蹤半年，建商允諾。

二期建商表示，既然沒有公共安全問題，能否先行復工？4月26日的協調會中曾作成結論暫時停工，但沒有約定復工日期，既然已初步確認沒有安全疑慮，有權復工，並強調相關的鑑定、修復等措施都已按照流程在走，絕非無良建商，盼住戶理性溝通。

一期住戶相當不滿，表示受損沒修復、歪斜沒有扶正，安全也不能保證，憑什麼復工；從開始到現在感受不到建商誠意，說好的扶正工程也一改再改，非常不透明，「這就是有良心的建商」。