廢礦區居住權 謝國樑：樂見中央地方有統一作法

中央社／ 基隆30日電

國土管理署研擬處理廢礦用地居住權議題，基隆市長謝國樑今天表示，樂見中央與地方有統一作法，有統一作法後，可依此標準，改善法規不足問題。

國土署4月15日針對全國廢礦後礦業用地的處理問題開會，原則上採用泰雅原住民族特定區計畫處理，在民國106年5月16日前的建築，可由地方政府主動變更編定為建築用地。

國土管理署今天發布新聞稿指出，原住民族土地、林業用地或廢礦區議題，都要保障民眾合法居住權益，解決不合時宜的使用地編定問題，因此採「修正全國區域計畫公告實施日」106年5月16日為認定時間點。

位於基隆市七堵區東新街的福基煤礦，是基隆最後封場礦區，目前仍有居民住在礦工寮，其中1戶張姓男子接受媒體採訪表示，他年輕時在礦坑工作，曾遇到爆炸、塌方、觸電等傷亡，礦坑內潮濕，加上工作時流汗全身濕透，一不小心就會觸電，也曾發生礦工觸電死亡。

他說，礦坑內高度最高只有1公尺20分，工作時人要半蹲，沒辦法站立行走，且礦坑內又濕又悶，工作時不斷流汗需要補充水分，3公升水壺裝滿帶進礦坑，工作結束後走出礦坑沒剩半滴全喝光。

張姓男子表示，他已在這裡待了40年、50年，可能也沒能力在其它地方購買房子，孩子也無法資助買房，希望能就地合法，讓他能繼續住在這裡。

謝國樑今天出席聯宏社區都更工作站啟用，會後接受媒體採訪時指出，針對廢礦用地居住權議題，樂見中央與地方有統一作法，有統一作法後，可依此標準，改善法規不足問題。

謝國樑

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