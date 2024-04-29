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表態選羅東鎮長 陳鴻禧：若提名其他人就國民黨笨

中央社／ 宜蘭29日電

國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧今天在議會定期會開議後受訪，表態參選下屆羅東鎮長，並表示黨部若要辦初選民調，不會同意也不會參加，一定參選到底，若提名其他人就是國民黨笨。

陳鴻禧表示，首次選上議員時擁有2間營造廠，其中1家營造廠是自營，另1家是合夥，2間營造廠都會投標公共工程，因此他對公共工程建設很瞭解，選上議員後，他向妻子表達「我們全部清空，我要做素人、專職議員」，經濟上過得去就好。

陳鴻禧說，如今他已擔任第5屆議員，以自身專業知識服務選民，無論在監督縣府或選民服務都做得很順利。這次議員選舉結束後，許多支持者認為他再繼續擔任議員沒意思，鼓勵參選羅東鎮長，因此他下定決心參選羅東鎮長。

陳鴻禧表示，國民黨要評估檯面上人選，誰有實力可以將羅東鎮治理好，黨部要以勝選為考量，相信檯面上人選，大家看得很清楚，他就不說明白，仍會以黨部為優先，但黨部若要像過去一樣舉辦初選民調，他不會同意，也絕對不會參加。

記者詢問，如果國民黨最後提名其他人，陳鴻禧說，「就國民黨笨」，他還是會參選到底。

陳鴻禧表示，羅東鎮是個小城鎮，他對建設羅東鎮有許多想法，加上他喜歡運動，羅東鎮可以規劃許多運動場館等，打造成為養生、健康城市。

國民黨 羅東 議員

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