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沒收多元展能市長獎？ 基市府：評選方式待討論

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市教育處今年初通知各校將增設「多元展能市長獎」，但今年畢業典禮確定無此獎項，有網友用「沒收的市長獎」表達遺憾。教育處副處長徐嬿立表示，增設獎項是好事，各校對選拔評分方式尚無共識才暫緩，將持續傾聽意見。

基隆七堵國小日前發通知單給學生家長，指教育處年初通知要設置多元展能市長獎，學校就規畫多元展能辦法及積分表，並請導師宣導，感謝家長協助孩子提出申請。因為今年畢業典禮，已確認未設多元展能市長獎，所以再發通知書告知家長，並提及「在此替教育處先說聲抱歉！讓家長困擾了！」

徐嬿立表示，市長獎不一定只能頒給成績優異學生，體育、藝術等領域有好表現，都是傑出學生。教育處為鼓勵學生適性發展，確實曾研議在112學年度畢業典禮增設多元展能市長獎。教育處蒐集各校意見時，發現設新獎項「有點複雜」，以體育領域為例，在全國賽、國際賽得獎評分怎麼算？藝術類要納入哪些獎項評分？一個班要選出幾個人？無法短時間取得共識，決定喊停。

徐也說，可能是資訊傳遞落差，加上七堵國小作業速度走得較快，學校已通知家長，也有家長提出申請，造成校方困擾。學校發出通知單告知家長時，出現「比較直接文字」，有網友因此誤會市府，在臉書社團貼文抱怨，教育處已留言說明。

七堵國小校長林志彥說，接獲教育處通知新增多元展能市長獎後，校方就展開作業及通知家長和學生報名爭取。這學年畢業典禮雖不頒發多元展能市長獎，校方今討論是否自行增設多元展能校長獎，表揚優秀學生。

畢業典禮

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