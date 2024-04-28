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基隆執行寧靜街坊專案見成效 首次連續3天接未獲檢舉案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供

基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案，市府分析通報及取締案件事，認為已見初步成效，4月25至27日更出現連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。基隆市長謝國樑今天表示，未來會繼續努力做好「寧靜街坊」專案，讓市民有安靜、安心的睡眠環境。

基隆市政府去年11月7日修正公告「基隆市噪音管制區內不得從事妨害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」，境內不分時段及路段，如車輛使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧，可依噪音管制法處3000元到3萬元罰鍰，並從同月14日起執行寧靜街坊專案。

基隆市環保局和警察局等單位聯合出勤，去年11月14日每天晚上11點到隔天上午7點，在市區道路設置崗哨，取締非法改裝等噪音車輛，確保居民生活安寧，不合規定者依法開罰或通知檢查。

市府分析去年11月14日到今年1月31日，共取締537案，今年2月將罰鍰由最高6000元加倍至1萬2000元後，2月1日到3月31日的通報案件驟減到171件，4月25到27日首度出現連續3天，未見違規車輛出現及遭取締。

謝國樑表示，剛上任時與鄰長們座談時，六成以上的鄰長向他反映晚上非法改裝汽車橫行，噪音嚴重影響睡眠的問題。他與相關單位討論後推動寧靜街坊專案，執行5個多月後，很高興跟「行人友善」專案一樣獲得成效，謝謝同仁付出與民眾配合。

謝國樑說，寧靜街坊專案會持續推動，並要把工作越做越好，倘若仍有車主改裝車輛產生噪音，並心存僥倖上路，警方仍會持續大力執法。希望所有車主一起維護基隆生活環境安寧，讓大家都能有安心的睡眠環境。

基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供
基隆市政府去年11月起執行「寧靜街坊」專案已見成效，4月25至27日首次連續3天，未接獲民眾通報汽機車噪音擾眠案件。圖／基市府提供

噪音 睡眠

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