遊客怕地震人潮少3成 台東旅宿業紛推優惠「1晚2299元」自力救濟

月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，訂房率少3成左右，暑假旺季訂房也猶豫不決，業者紛推優惠方案自救，平日雙人房1晚含早餐僅2千元出頭、暑假訂房可搭免費接駁車觀看熱氣球。縣府交觀處指出，近日餘震仍不斷，中央尚未提出振興方案，台東未受創，低迷原因是觀光客信心不足，將會加強行銷力道。

花東旅遊關係密切，地震後不久，近30名業者前往議會陳情，盼中央一視同仁，不只關心花蓮觀光業受重創，也應將台東納入補助名單，但至今尚未有觀光振興方案。

娜路彎集團指出，地震後訂房低迷，比去年同期減少3至4成訂房數，推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房1晚含早餐，只要2299元起，並加贈600元餐飲抵用券、下午茶、SPA美人湯、電動輔助車騎乘等多項好禮。

池上鄉日暉國際渡假村推出旅展優惠房價，透過官網下單，享雙人房免費升等15坪家庭客房，若連住3晚，暑假、假日不加價。

鹿鳴酒店副董事長潘貴蘭說，台東全縣沒有建築物毀損，一直很安全，月初退訂後已逐漸回流，不過暑假是觀光旺季，但跟往年比較，很多遊客還在猶豫暑假要不要來台東，進單速度稍慢，將針對暑期訂房祭出下午茶優惠及鹿野高台熱氣球接駁服務。