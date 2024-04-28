快訊

高雄漢來海港巨蛋店就醫增至46人 皆集中26日「兩時段」用餐

美式賣場爆衝突...他為買銅鑼燒甩開推車 車內2童受驚父喊告

熱門話題真人秀爆紅！高渣猛男震撼宣告竟「罹癌了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊客怕地震人潮少3成 台東旅宿業紛推優惠「1晚2299元」自力救濟

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東娜路彎集團推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房可享優惠。圖／業者提供
台東娜路彎集團推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房可享優惠。圖／業者提供

月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，訂房率少3成左右，暑假旺季訂房也猶豫不決，業者紛推優惠方案自救，平日雙人房1晚含早餐僅2千元出頭、暑假訂房可搭免費接駁車觀看熱氣球。縣府交觀處指出，近日餘震仍不斷，中央尚未提出振興方案，台東未受創，低迷原因是觀光客信心不足，將會加強行銷力道。

花東旅遊關係密切，地震後不久，近30名業者前往議會陳情，盼中央一視同仁，不只關心花蓮觀光業受重創，也應將台東納入補助名單，但至今尚未有觀光振興方案。

娜路彎集團指出，地震後訂房低迷，比去年同期減少3至4成訂房數，推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房1晚含早餐，只要2299元起，並加贈600元餐飲抵用券、下午茶、SPA美人湯、電動輔助車騎乘等多項好禮。

池上鄉日暉國際渡假村推出旅展優惠房價，透過官網下單，享雙人房免費升等15坪家庭客房，若連住3晚，暑假、假日不加價。

鹿鳴酒店副董事長潘貴蘭說，台東全縣沒有建築物毀損，一直很安全，月初退訂後已逐漸回流，不過暑假是觀光旺季，但跟往年比較，很多遊客還在猶豫暑假要不要來台東，進單速度稍慢，將針對暑期訂房祭出下午茶優惠及鹿野高台熱氣球接駁服務。

縣府交觀處長卜敏正指出，不少遊客擔心地震不敢出遊，其實台東完全不受影響，縣府透過立委黃建賓爭取增加空運航班，另外5月東浪嘉年華、7月國際熱氣球嘉年華等活動將一波波登場，藉由活動帶動人潮。

台東娜路彎集團推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房可享優惠。圖／業者提供
台東娜路彎集團推出「線上饗趣國民日聯合住宿券」，平日入住集團旗下5間飯店，雙人房可享優惠。圖／業者提供

台東 地震 訂房

延伸閱讀

出席母娘文化季 賴清德祈求地震停止、四時無災

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

地震頻傳又逢雨勢 阿里山公路出現落石

四技二專統測今第2天 突遇地震3大原則一次看

相關新聞

遊客怕地震人潮少3成 台東旅宿業紛推優惠「1晚2299元」自力救濟

月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，訂房率少3成左右，暑假旺季訂房也猶豫不決，業者紛推優惠方案自救，平日雙人房1晚含...

地震重創宜蘭旅宿業比疫情還慘 縣府同意房屋稅分期繳

地震不斷，很多遊客取消旅宿訂單，造成宜蘭觀光旅宿業的生意比疫情時還慘。面對5月要繳交房屋稅，宜蘭縣府體恤業者遭遇經營困境...

中橫宜蘭支線台7甲米摩登路段坍方搶通 但夜間道路封閉

受到昨天凌晨規模6.1地震及豪雨影響，造成中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里、南山村米摩登路段邊坡大量坍方，經東區養護...

五月天阿信宣布「花蓮見」 旅宿業者：近日最振奮消息

花蓮經過403地震與423餘震後，市區許多大樓傾斜拆除，觀光市場蕭條，五月天主唱阿信今天凌晨在社群上拋出震撼彈，宣布「下...

基隆這停車場車流害民狂收罰單成陷阱 設這告示牌解套

每逢假日，基隆信二路立體停車場進場車輛大排長龍，警方管制義二路外側車道讓車子排隊，其他車輛被迫只能走直行車道，車子右轉到...

宜蘭推環保葬 五結增8千穴位

宜蘭縣五結鄉率全縣之先，斥資3億6千萬將打造納骨堂暨多元葬法園區，設溪南第一處花葬區域，完成整地，目前已在申請建照，若順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。