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中橫宜蘭支線台7甲米摩登路段坍方搶通 但夜間道路封閉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
受到地震及豪雨影響，中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里、南山村米摩登路段邊坡大量坍方，經工務單位調派機械及人力投入搶修，今天下午3點開放通行。圖／獨立山工務段提供
受到地震及豪雨影響，中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里、南山村米摩登路段邊坡大量坍方，經工務單位調派機械及人力投入搶修，今天下午3點開放通行。圖／獨立山工務段提供

受到昨天凌晨規模6.1地震及豪雨影響，造成中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里、南山村米摩登路段邊坡大量坍方，經東區養護工程分局獨立山工務段調派機械及人力投入搶修，今天下午3點開放通行，比預訂時間提早通車。

坍方路段位於宜蘭南山村往台中方向約7公里處，上邊坡發生大規模坍方道路阻斷，坍方範圍達80公尺，坍土石方達5000立方公尺，原本昨天可以搶通，後發現落石不斷掉下，為求安全審慎，預計下午5時通車，經投入大型搶修機械及人力，於今天下午3點提前開放通行。

依氣象情資，鋒面北移造成山區有短暫陣雨，邊坡處於不穩定狀態，易受降雨影響仍有持續落石情形，為維護用路人安全，今晚6點起，夜間實施預警性封閉道路，隔天上午7點視現場邊坡穩定巡勘後，開放通行。另外，為穩定邊坡於每天上午8點至下午17點進行邊坡刷坡作業，每整點放行10分鐘。

中橫公路 宜蘭 落石

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