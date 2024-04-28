五月天阿信宣布「花蓮見」 旅宿業者：近日最振奮消息

花蓮經過403地震與423餘震後，市區許多大樓傾斜拆除，觀光市場蕭條，五月天主唱阿信今天凌晨在社群上拋出震撼彈，宣布「下一站花蓮見」，要在花蓮辦公益演唱會，不但吸引2萬多人按讚，縣長徐榛蔚更留言「歡迎五月天」。花蓮旅宿業者說，這是近日最振奮的消息，感謝五月天。

五月天舉辦的公益演唱會「Just Love It ! 」，攜手歌手蘇慧倫、丁噹、家家，號召眾人做愛心。才剛在大陸泉州辦完演唱會，阿信於今天凌晨2時17分，在臉書貼文「謝謝大家共襄盛舉，我們 Just Love It 下一站花蓮見！」，目前演唱會時間、地點目前未知。

過去也是「五迷」的花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮這波震災中有5間飯店的建物被列入紅單，聽到五月天宣布要來花蓮，是最近許多低潮中，最讓花蓮的大家振奮的消息，謝謝五月天。

許多網友在臉書留言「謝謝，花蓮現在很需要」、「希望到時能帶動花蓮觀光人氣與經濟」、「我要每天都聽五月天練歌等你們來了」、「在我們最需要的時候願意來花蓮，五月天感謝您」，花蓮許多社群也轉傳這則消息，大家都很興奮。