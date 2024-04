五月天阿信宣布「花蓮見」 旅宿業者：近日最振奮消息

花蓮經過403地震與423餘震後,市區許多大樓傾斜拆除,觀光市場蕭條,五月天主唱阿信今天凌晨在社群上拋出震撼彈,宣布「下一站花蓮見」,要在花蓮辦公益演唱會,不但吸引2萬多人按讚,縣長徐榛蔚更留言「歡迎五月天」。花蓮旅宿業者說,這是近日最振奮的消息,感謝五月天。

五月天舉辦的公益演唱會「Just Love It ! 」,攜手歌手蘇慧倫、丁噹、家家,號召眾人做愛心。才剛在大陸泉州辦完演唱會,阿信於今天凌晨2時17分,在臉書貼文「謝謝大家共襄盛舉,我們 Just Love It 下一站花蓮見!」,目前演唱會時間、地點目前未知。

過去也是「五迷」的花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說,花蓮這波震災中有5間飯店的建物被列入紅單,聽到五月天宣布要來花蓮,是最近許多低潮中,最讓花蓮的大家振奮的消息,謝謝五月天。

許多網友在臉書留言「謝謝,花蓮現在很需要」、「希望到時能帶動花蓮觀光人氣與經濟」、「我要每天都聽五月天練歌等你們來了」、「在我們最需要的時候願意來花蓮,五月天感謝您」,花蓮許多社群也轉傳這則消息,大家都很興奮。