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基隆這停車場車流害民狂收罰單成陷阱 設這告示牌解套

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆這停車場車流害民眾狂收罰單，挨批成陷阱，市府已設一告示牌解套。圖／交通處提供
基隆這停車場車流害民眾狂收罰單，挨批成陷阱，市府已設一告示牌解套。圖／交通處提供

每逢假日，基隆信二路立體停車場進場車輛大排長龍，警方管制義二路外側車道讓車子排隊，其他車輛被迫只能走直行車道，車子右轉到信二路變違規，頻遭檢舉收罰單，民眾痛批如「交通陷阱」。市府交通處找出解方，已加設告示牌「右側車道彈性管制，左側車道開放右轉」，突破法規限制，民眾不用再擔心收罰單了。

只要一到周六日或連假，基隆廟口夜市很多外地遊客，不少開車民眾會到信二路立體停車場停車，但因車流龐大，為疏導從信一路經義二路到信二路立體停車場的車輛，警方會在義二路兩個車道中間設置三角錐，讓進入停車場的車輛排在外側車道等待。右轉專用。

但義二路地面標線畫有外側車道可以右轉、直行，但內側車道只能直行，右轉就是違規，導致從內側車道右轉信義區的車輛被迫違規，被檢舉達人猛檢舉，很多民眾收到罰單氣炸，紛向議員韓世昱投訴。

交通法規確實有規定，車子右轉必須切到最外側車道才能右轉，韓世昱表示，由於停車場車輛占據右轉車道，許多民眾為了要回家，只能走直行車道再右轉，明明依現場狀況行駛，卻收到檢舉罰單，簡直是大陷阱，希望找出解套方法。

為找出解套方案，市府交通處邀集相關單位辦理現勘研議，以確保義二路於彈性管制時段，使車輛能夠依據管制動線合法於內側車道進行右轉，於路段適當位置增設彈性管制、開放右轉等相關標誌告示牌面，讓民眾能明確依照標誌內容放心右轉，以維護路段車輛行車順暢。

交通處長王圳宏表示，假日期間因義二路彈性管制一車道供進入信二停車場使用，造成義二路外車道無法直接右轉信二路，主要是因受限於法規，昨已在路段適當處增設彈性管制標誌提醒駕駛民眾，以改善假日期間該區域交通動線，確保民眾安心通行。

基隆這停車場車流害民眾狂收罰單，挨批成陷阱，市府已設一告示牌解套。圖／交通處提供
基隆這停車場車流害民眾狂收罰單，挨批成陷阱，市府已設一告示牌解套。圖／交通處提供
基隆這停車場車流害民眾狂收罰單，挨批成陷阱，市府已設一告示牌解套。記者游明煌／攝影
基隆這停車場車流害民眾狂收罰單，挨批成陷阱，市府已設一告示牌解套。記者游明煌／攝影

停車場 罰單 車道

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