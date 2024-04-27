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振興震後觀光 花蓮「奇萊玩一夏」3條路線即起報名

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（中）、縣議員魏嘉賢（左）及花蓮市代會副主席黃達祥一同按鈕，宣告「奇萊玩一夏」活動報名啟動。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（中）、縣議員魏嘉賢（左）及花蓮市代會副主席黃達祥一同按鈕，宣告「奇萊玩一夏」活動報名啟動。記者王燕華／攝影

花蓮地震重創觀光產業，為振興旅遊，花蓮市公所持續辦理「奇萊玩一夏」，今年規畫3條路線，長度分別為35、59及63公里，跨越花蓮市等5市鄉，搭配導覽解說、特色DIY、在地風味餐等，讓民眾深度體驗文化、生態及海洋之美，即起報名，

「奇萊玩一夏」今年邁入第5年，3條路線都從花蓮火車站出發，35公里「親近太平洋」，沿途經過貨櫃星巴克、阿美麻糬、花蓮港景觀橋、台肥海洋深層水園區、七星潭風景區等；59公里的「來趣森呼吸」，往南經吉安慶修院、鯉魚潭、池南國家森林遊樂區後，在立川漁場享用午餐及摸蜆體驗後，經東華大學及貨櫃星巴克、太平洋公園回到花蓮火車站。

3條路線中最長的是63公里的「探索達基力」，則是一路向北，行經新城老街、玩味蕃樂園、太魯閣遊客中心，於達基力部落屋享用原住民特色餐點及手作體驗後，再到崇德瑩農場及七星潭風景區。

市公所表示，「奇萊玩一夏」活動時間從6月22日至9月1日的周六或周日，共12梯次，即起至5月3日開放網路報名，每梯次 50 人，12歲至70歳且140公分以上，具自行車騎乘經驗且騎行穩定度佳者，皆能參加，報名網址https://reurl.cc/z1b3dk

縣議員魏嘉賢說，今年規畫的路線各具特色，內容深度豐富，期盼更多遊客到來，為花蓮觀光注入強心針。

市長魏嘉彥表示，0403地震重創花蓮，地震過後外地遊客不來了，但花蓮依舊美麗，也持續在復原，這3條路線都經過多次踏查，是安全的路線，邀請各地民眾用行動支持花蓮，詳情可上市公所官網https://reurl.cc/vanDpo，或花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/qVDdvN查詢。

花蓮市「奇萊玩一夏」活動即起報名，共有3條不同的騎乘路線，盼為震後的花蓮觀光注入一劑強心針。記者王燕華／攝影
花蓮市「奇萊玩一夏」活動即起報名，共有3條不同的騎乘路線，盼為震後的花蓮觀光注入一劑強心針。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥說，「奇萊玩一夏」有3條路線，都是經過踏查的安全路線，歡迎民眾踴躍報名，用行動支持花蓮觀光。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥說，「奇萊玩一夏」有3條路線，都是經過踏查的安全路線，歡迎民眾踴躍報名，用行動支持花蓮觀光。記者王燕華／攝影

地震 火車站 老街 自行車 花蓮

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