蘭嶼、綠島進入旺季！台東警力重兵登島取締違規 首日抓5件酒駕

台東蘭嶼、綠島漸進入旅遊旺季，警方統計過去2年累計發生183件交通事故，造成4死逾200傷，為保障島上居民及遊客安全，警方重兵佈署強力取締違規，首日就抓到5件酒駕，籲請用路人自重遵守交通規則。

縣警局表示，民眾別以為去離島，警方取締交通違規就放鬆，除嚴格取未戴安全帽、未繫安全帶和無照駕駛外，酒駕更是零容忍的取締重點，另也配合監理站抓無牌車輛，且強化取締是持續性。

根據警方統計，蘭嶼及綠島前年及去年累計發生183件交通事故，造成4人死亡與222人受傷，其中自摔案98件，酒駕肇事20件，未戴安全帽的更達452件，顯見民眾在離島行駛車輛，遵守交通法規觀念淡薄。

警方昨由交通隊、分局交通組組成取締團隊，並會同監理站，分別前往蘭嶼及綠島進行取締，首日就開出近百張違規，其中包含5件酒駕，就連島上在地居民，也意識到警方取締玩真的，相互提醒。

「警察直接追到村莊開單。」蘭嶼陳姓居民說，被追的都是違規的人，從沒看過這麼密集取締的見警率。另也有遊客說，他一下船租車，老闆就不斷提醒一定要戴安全帽，不能酒駕，不然後果自行負責。

據了解，警方這次未不讓駐島員警為難，特別由本島警力支援取締。有員警透露表示，這次離島取締勤務將持續不間斷且不定時，可能高層認為宣導多年不見改善，因此強力執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康