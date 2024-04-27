蘭嶼發電廠 運油車竟無牌

台電蘭嶼發電廠使用高級柴油發電機組發電，但有遊客發現載運油品的貨車竟是無牌車，直呼「這樣也可以？」台電台東區處表示，會要求廠商改善。警方表示，無牌車輛禁止上路。

台電台東區處表示，發電廠油品運送是委外廠商負責載運，油品抵達碼頭，廠商派貨車載運，至於廠商使用貨車是否為無牌車，這部分會要求廠商檢討改善，避免途中發生問題。

蘭嶼發電廠有6部發電機，使用超級柴油來運轉發電，每天使用1萬5000公升用油，為保持發電穩定，廠區設置2座750公秉儲油槽，一旦低於500公秉安全存量，就會通知中油運補。

中油台東營運處指出，公司接獲台電通知，會開油罐車至花蓮港裝油，再分裝到2公秉油槽箱，上貨輪運送蘭嶼碼頭完成卸油後，就由台電負責運送發電廠內。

遊客發現運送油品的貨車竟是無牌車輛，直呼「這樣也可以」。也有遊客表示，萬一發生意外，恐怕無法獲理賠保障。當地居民說，警察都只抓居民違規，機關單位違規卻不處理。

警方表示，有可能車牌鬆脫掉落，但依據道交條例，車牌未懸掛車輛不得行駛道路，經舉發可處3600元以上，1萬800元以下罰鍰並吊銷牌照。車牌若無法懸掛應尋求專業車廠協助，不得任意裁切、加工懸掛行駛。