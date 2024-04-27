不敵強震 花蓮藍天麗池飯店將重建

花蓮0403大地震後餘震不斷，累積已上千起，目前累計紅單戶62件，包括本月23日接連餘震後新增5件紅單，其中藍天麗池飯店前棟一館也將停業拆除重建，藍天麗池樓高12層、地下兩層，是這次地震要拆除的12棟建物中最高的一棟。

藍天麗池位於市區中正路，鄰近4月強震重災區，距離拆除中的富凱大飯店、統帥大樓僅數百公尺之遙。本月3日地震後，藍天麗池飯店外牆磁磚剝落、牆面出現裂痕，業者原本停業到6月底，這段時間強化結構安全並改裝部分設施，但23日再震後，前棟一館梁柱受創，支撐力不足。

業者表示，結構技師檢測後認為可以補強，但為提供更安心的旅宿環境，痛下決心打掉重建，已經訂房或餐券的顧客，之後將公告退款；一館雖停業改建，二館會重新規畫動線，恢復營運後持續提供服務。

縣府建設處長鄧子榆表示，中正路交通流量大，為避免用路人經過造成風險，縣府昨預警性封路周邊的三民街、中正路部分路段，今天架設施工圍籬，明起填土，預計需要1天多，緊接著展開拆除。

鄧子榆說，將調度拆除富凱大飯店的長臂怪手「魯夫號」來幫忙，兩個工區其實離得很近，魯夫號的手臂也夠長，預估開拆後約需半個月。

藍天麗池飯店鄰近明禮國小附設幼兒園，師生有80人，校長蕭美珍說，拆除時可能揚起大量粉塵與產生噪音，考量孩童健康與維護教學品質，決定採取短期預防性遷移，下周一29日先停課環境整備校園，30日起移至附近的校本部上課。