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基隆城際轉運站7月啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆城際轉運站7月將啟用，市府交通處前天找來國道客運及市區公車業者，派車壓力測試未來尖峰時段行車動線及進出站秩序。評估後先行開放第一階段國道客運及市區公車候車空間；第二階段由委外營運團隊引進商業設施，估12月前完成。

交通處表示，經壓力測試，周邊路口號誌秒數、交通標線與安全設施，再稍微調整後可讓運作更順暢。

交通處長王圳宏說，測試後發現可再調整，會再和委外營運團隊、交通專業顧問團隊及各家客運業者討論。轉運站分兩階段啟用，第一階段先開放國道客運及市區公車候車空間，第二階段由委外營運團隊引進商業設施，預計年底前完成。

目前國道客運候車環境不佳，甚至需在淋雨狀況下大排長龍，轉運站可提高搭乘意願，轉乘時間預估少10分鐘，且路線集中後，客運路線繞駛市區道路時間至少也可縮減10分鐘。

議員陳宜說，基隆有10萬通勤族每天往返雙北，盼早日啟用，但動線應再調整改善。議員呂美玲表示，室內空間、樓梯等動線有點斜度且不太順暢，應調整後再啟用，民眾的安全最重要。

城際轉運站為3層樓建築物，除月台還有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等，串連整建後的舊火車站大樓。商業空間800坪正在招商，有餐廳、服飾、飲料店、超商等洽談中。

公車 國道客運 團隊

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