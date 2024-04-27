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因應基捷工程 堵南街擬拓寬
基隆捷運建設計畫進行中，基隆市府日前再開推動專案小組會議，討論基隆捷運用地取得、堵南街拓寬、北五堵車站聯外道路新闢等議題。
基市府表示，將盡速把捷運用地交付新北捷運局，並研議堵南街拓寬，沿捷運路廊開闢進入倉儲區內的北五堵站聯外道路，成為該區主要交通幹道。
交通處表示，基隆捷運多沿既有道路進行劃設，局部路段必須穿越路外空間，在規畫階段已盡量擇定公有土地作為捷運設施用地，但是仍無可避免使用私有土地，會優先朝低度使用的土地研議。
由於捷運路線行經的堵南街，路寬僅15公尺，考量捷運基礎開挖、高架橋柱施工的安全圍籬至少10公尺寬，新北市捷運局建議基隆市政府，拓寬堵南街及新闢北五堵車站聯外道路。
基隆市政府考量施工期間的交通維持、捷運周邊禁建規定、交通量增加、市區道路景觀及長期都市發展等因素，研議考量將現有15公尺寬的堵南街適度拓寬等，可紓解未來大增的車流。
市府表示，北五堵一帶是貨櫃集散重地，捷運列車駛入後，將翻轉七堵區成為基隆市的副都心，正配合捷運建設將北五堵畫設為基隆科技園區，因道路新闢與拓寬，涉及兩側民眾的土地權益，將於工程規畫與都市計畫階段審慎評估。
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