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視察宜蘭至羅東鐵路高架化 陳揆：促進周邊區域發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁（中）。聯合報系記者周湘芸／攝影
行政院長陳建仁（中）。聯合報系記者周湘芸／攝影

行政院長陳建仁26日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」時表示，軌道立體化除了改善都市隔離、交通阻塞及解決對醫療緊急搶救影響等問題，也會為地方帶來新風貌，促進當地觀光產業發展。此外，該計畫預計新增台鐵宜蘭新站，與宜蘭高鐵站共構，若妥適規劃周邊區域開發，將能為宜蘭縣府帶來更多收益。他至盼中央地方攜手合作，讓工程如期、如質、如實完成，使地方產業更繁榮，居民健康照顧更周延。

陳建仁致詞時指出，行政院於109年10月26日核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」的可行性研究，預計高架化路線長約15.85公里，改善9處造成都市隔離及交通阻塞的平交道。此外，高架化計畫新增台鐵宜蘭新站，未來將與宜蘭高鐵站共構，使搭乘高鐵和台鐵民眾能無縫轉乘。對於相關經費，中央一定盡量予以協助。

陳建仁另表示，此行他一面聽取簡報說明，一面留意鄰近鐵路的列車行經數量，尤其是國立陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院員山分院門診部均在此區域，當救護車遇到鐵路平交道，勢必影響緊急搶救醫療，因此高架化有其必要性，計畫是123年完工，他期盼能愈早完工愈好，早日解決當地醫療問題。他也指出，近期行政院核定陽明交大醫院興建第二棟醫療大樓，顯示政府對於宜蘭縣民健康的關心。

陳建仁進一步說，宜蘭縣林姿妙縣長對於整體都市發展相當重視，他提及，日本鐵路公司建立新站時，善用周邊開發商辦大樓、旅館及國際會議廳，使其開發的副業收益高於鐵路本業，因此宜蘭縣府未來在發展過程中，亦可將共同開發區域進行更好設計，以增加地方營收。

陳建仁強調，軌道立體化將為宜蘭帶來新風貌，也會促進當地觀光產業，稍早他已視察台2庚延伸線的「山腳道路」，除了感謝交通部對於宜蘭公路及鐵路建設的妥善規劃，未來仍有許多需要地方協助的推動事項，相信中央地方攜手合作，必能讓工程如期、如質、如實完成，使地方產業更繁榮，居民的健康照顧更周延。

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