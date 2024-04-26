因應基捷動工 基隆將拓寬堵南街及新闢北五堵站聯外道

基隆市政府昨召開「基隆捷運推動專案小組」第26次會議，討論基隆捷運用地取得、堵南街拓寬、北五堵站聯外道路新闢等議題，新北市捷運局向基隆市政府建議，拓寬堵南街及新闢北五堵車站聯外道路。基市府表示，將盡速把捷運用地交付新北市捷運局，並研議堵南街拓寬，並沿捷運路廊開闢進入倉儲區內的北五堵站聯外道路，成為該區域主要交通幹道。

交通處表示，基隆捷運多沿既有道路進行劃設，局部路段必須穿越路外空間，規畫階段已儘量擇定公有土地作為捷運設施用地，但仍無可避免使用私有土地，會優先朝低度使用的土地研議。

由於捷運路線所行經的堵南街路寬僅15公尺，考量捷運基礎開挖、高架橋柱施工的安全圍籬至少10公尺寬，新北市捷運局向基隆市政府建議，拓寬堵南街及新闢北五堵車站聯外道路。

基隆市政府考量施工期間的交通維持、捷運周邊禁建規定、交通量增加、市區道路景觀及長期都市發展等因素，研議考量將現有15公尺寬的堵南街進行適度拓寬，並沿捷運路廊開闢進入倉儲區內的北五堵站聯外道路，成為該區域主要交通幹道，紓解未來大增的車流。

市府進一步表示，北五堵一帶是貨櫃集散重地，捷運列車駛入後將翻轉七堵區成為基隆市的副都心，正積極配合捷運建設將北五堵畫設為「基隆科技園區」，因道路新闢與拓寬，涉及兩側民眾的土地權益，市府將於工程規畫與都市計畫階段審慎評估，並與民眾溝通，發展最適合基隆未來城市發展所必備的道路空間。

市府在捷運建設規畫階段，也因應將對都市發展帶來效益，著手對車站周邊規畫導入TOD（大眾運輸導向）概念，同時考量「交通」結合「土地使用」兩項要素，透過建置人本環境設施，將人與活動引導至大眾運輸周圍，讓都市發展跟著捷運沿線開發，互蒙其利。