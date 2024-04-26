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宜蘭天坑、損鄰 納第三方鑑定

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮近來不只發生首件工地「天坑」事件，還有新建案交屋不到半年就歪斜如「比薩斜塔」，民怨連連，縣府指出，去年北市基泰大直案後，便著手修正損鄰自治條例，將納入第三方勘驗機制，住戶指定專家、建商支付費用，並擴大損鄰鑑定範圍。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地開挖地下室，4月14日晚間10點多，工程疑似因湧水淘空路基，發生路面下陷，成宜蘭首件天坑案，建設處依違反建築法勒令停工，並開罰承造人、建築師各3萬元。因連日地震頻繁且下雨，路面龜裂持續擴大，損鄰受災戶擔心地直呼「好幾天都睡不著」。

前天二度會勘，蘇澳鎮長李明哲說，建商應提出第三方鑑定報告、改善措施，及復工前必須開地方說明會，施工單位、飯店業主與建設處均應到場。另要求建設處應提供監測數據給公所，監督業主擬定鄰損賠償計畫。

建設處表示，要求建商應出示第三方鑑定報告，確認事發原因並修復，待公會評核通過，縣府才解除列管。

另外，蘇澳鎮5層樓華廈「晉讚賈天下」去年10月落成尚未傾斜，然而鄰棟二期建案開始興建後，新家竟有慢慢往新建案傾斜趨勢，住戶憂成「基泰大直宜蘭版」。

管委會代表江小姐說，傾斜狀況持續迄今，待在家都會暈眩，放顆球在地板還會滾動，甚至1樓停車場遇雨會直接流入梯廳，只能趕緊堆沙包防堵。

建商回覆住戶表示，希望能盡快將建物扶正，並同意支付全部施工費用，將受損部分修復。

建設處長潘亮宇表示，未來若發生損鄰會由住戶指定第三方鑑定單位，如宜蘭縣建築師公會或台灣省土木技師公會宜蘭辦事處，建商支付費用，專業人士會勘判斷損鄰建物，保障民眾權益。

住戶 宜蘭 建築師

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