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全台最大 池上闢7.8公頃薰衣草田

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

社會企業Blueseeds芙彤園攜手台東縣政府及池上鄉公所，導入智慧農業科技開發綠金新產業，將在7.8公頃土地種植逾5萬株薰衣草，規模全國最大。副縣長王志輝說，未來不用去日本富良野，來台東就能看到最美薰衣草，聞到最香薰衣草。

池上鄉台糖牧野度假村昨舉行薰衣草種植儀式，副縣長王志輝、池上鄉長林建宏、台糖副執行長黃進良利用最新種植器種下首批薰衣草苗株，後續將在度假村7.8公頃土地上種植超過5萬株，打造全國最大薰衣草田。

王志輝說，薰衣草不只能帶動觀光效益，就業機會、產品加工等附加產值更是無可限量，更重要的是芙彤園永續經營的理念符合縣府慢經濟政策，能兼顧地方發展、土地復育及環境永續。

芙彤園執行長詹茹惠說，台東乾淨無毒，是繼長濱、知本、隆昌、太麻里、達仁之後，吸引他們願意再來發展的原因，池上薰衣草田規模不僅是全國最大，栽種品種也更多元，薰衣草外，還有迷迭香、茶樹及台灣特有種香草等21個品種。

這處薰衣草田也導入智慧農業感測器和多光譜影像分析等微氣象站儀器，農民透過手機或電腦，即可隨時掌握田地氣候和水情，讓薰衣草獲得更完善照顧。

台東 日本 永續

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