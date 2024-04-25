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連接宜蘭、員山重要道路 地方爭取永金二號橋拓寬改建

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
永金二號橋路幅較窄，僅容1車通過，對往來居民多有不便；另一方面，橋型和通水量符合河川防治安全規定。圖／陳俊宇辦公室提供
永金二號橋路幅較窄，僅容1車通過，對往來居民多有不便；另一方面，橋型和通水量符合河川防治安全規定。圖／陳俊宇辦公室提供

宜蘭縣永金二號橋位於宜蘭河上，處於宜蘭市和員山鄉交界，是兩地往返重要道路，但橋面狹小僅供1車通行，無法會車，且橋墩老舊，地方欲爭取拓寬改建，估經費需要9600萬元。水利署表示，以河防角度，永金二號橋符合規範；宜蘭縣府表示將研議。

永金二號橋屬於市區道路，由宜蘭市公所維護管理，公所工務課指出，永金二號橋橋齡34年，去年中央例行檢測中，目視外觀有混凝土脫落、鋼筋露出等狀況，建議優先維修；此外橋面窄小，僅容1車通過，不少居民往返宜蘭、員山時難以會車甚至發生事故，希望盡快改建。

立法委員陳俊宇日前舉行會勘，表示永金二號橋過去設計是農機具使用，但現在已是重要通行橋梁，加上氣候變遷常有強降雨，擔心老舊的橋型會影響通洪。宜蘭市長陳美玲也說，永金二號橋本就有改建需求，近期地震多，居民也擔心橋體受損。

工務課表示，粗估橋梁整建經費約需9600萬，非公所財政夠負擔，盼爭取補助，去年已初步研議，近期會向各單位提出補助計畫，包含宜蘭縣府、水利署和公路局等。公路局表示，該道路非都市計畫道路，不在業管範圍。

水利署第一河川分署指出，8年前評估，就河川防治的角度，永金二號橋的形式、該路段的通水量，都符合河防安全規定，沒有改建的需要，至於如今是否還有影響，會進一步討論是否要再評估；宜蘭縣府則表示，等評估結果出爐再研議。

永金二號橋位於宜蘭河上方，是連接宜蘭市和員山鄉的重要道路，橋齡超過30年，地方爭取改建拓寬。圖／陳俊宇辦公室提供
永金二號橋位於宜蘭河上方，是連接宜蘭市和員山鄉的重要道路，橋齡超過30年，地方爭取改建拓寬。圖／陳俊宇辦公室提供
立委陳俊宇（右三）日前辦理會勘，希望永金二號橋能順利改建。圖／陳俊宇辦公室提供
立委陳俊宇（右三）日前辦理會勘，希望永金二號橋能順利改建。圖／陳俊宇辦公室提供

地震 宜蘭 橋梁 水利署

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