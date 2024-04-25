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改善長輩營養大作戰 花蓮改造菜車巡迴社區推廣

中央社／ 台北25日電

雖然超市、量販店林立，但巡迴菜車還是許多長輩心目中的「好厝邊」，花蓮縣社區營養推廣中心透過改造巡迴菜車，將長輩較缺乏的營養素來源食材往前擺，潛移默化改善長者營養。

衛生福利部國民健康署今天舉行112年度全國社區營養推廣中心成果展示活動，衛福部次長周志浩致詞時表示，自106年起開始規劃「社區營養推廣中心」試辦，到107年的全面補助輔導，至今已於全國各縣市成立43處，聘用64名營養師走入社區提供各種在地化的營養服務。

「均衡營養是抵抗疾病百寶袋與萬能藥」，周志浩說，在醫療臨床不難發現，許多患者最後都是敗給營養不良，凸顯社區營養師們重要性，這群默默在基層推動健康飲食實踐、在前線打拚，推動多年「營養及健康飲食促進法」今年1月3日公布施行，賦予推動營養和健康飲食法源依據。

全國各縣市成立43處「社區營養推廣中心」各有特色，花蓮縣社區營養推廣中心選擇改造巡迴菜車，將每一區長輩較缺乏營養素分類，替各區長者量身打造專屬巡迴菜車，將可補充缺乏營養素的食材往前擺放，以巧推（Nudge）情境塑造和流程改善，讓銀髮族不知不覺採購這些食材。

社區營養師穿梭在社區每一處，宜蘭縣金發大哥因年事已高不再打獵，由於部落購買食材不易，主要仰賴當地菜車協助提供。他在某次社區課程提問題，沒有豬肉，可否用山豬肉，營養師鼓勵活體動物都有營養，這句話彷彿打開長輩的心房，開始分享獵物故事，也豐富每餐供應菜色。

營養師走進社區，台灣花了好多年才成雛形，營養師全聯會理事長郭素娥回憶，以前大學念公衛社區營養，大家覺得虛無飄渺，全是國外教科書內容，台灣沒有場域可以看到社區營養師推動，如今不再是空有學術理論，盼望透過更多人才培育，將營養相關服務擴大至全年齡。

國健署長吳昭軍說，營養對民眾健康影響重要性，大家都非常清楚，不能侷限在醫療端，營養服務應該下鄉，今年社區營養師人力也由64人加倍擴充編至124人，並將持續連結跨域資源，提升服務品質，擴展廣度和深度，希望未來能達到全國368鄉鎮市區皆有營養服務目標。

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