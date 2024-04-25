花蓮吉安仁里停車場1樓改美食街遭爆環境髒亂 鄉公所重新招商

花蓮縣吉安鄉仁里立體停車場啟用已24年，卻使用率不高變成蚊子館，即使變更做為商業使用，1樓成為「美食街」，但地方抱怨停車場周遭都會跑出許多蟑螂，環境髒亂。因與委外廠商合約9月到期，吉安鄉公所今天指出，聽取各界意見，盼提升營運業者管理效益，活絡當地商圈。

吉安鄉仁里停車場耗資1億多元，在2000年4月完工，但附近路邊未畫收費停車格，民眾選擇將車輛免費停放路邊，導致停車場使用率低，周邊設備也損壞。直到2017年，鄉公所以行政程序完成建築使用執照變更，讓停車場可做商業使用。

鄉公所把停車場租給民間停車公司管理，1樓為美食街、2樓至5樓維持停車場，地下室也有部分停車格空間，可容納近300汽車停放車輛，與業者合約9月到期。

不過，鄉公所接獲陳情反映，餐飲業者未確實使用油水分離槽，油汙流到下水道，尤其冬天氣溫低易皂化而造成阻塞。仁里村長范國昌表示，社區環境清潔消毒，停車場周遭都會跑出許多蟑螂，要加強宣導維護環境清潔。

停車場管理業者代表說，美食街有些業者未配合管理要求，部分業者也不配合垃圾車定時定點收運垃圾時間，隨地亂丟垃圾，增加管理困擾。

附近居民說，仁里村周邊新建大樓增多，看好未來立體停車場使用率會提高，但環境管理與停車場收費等作業則有待加強。