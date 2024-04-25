國家文化記憶庫收存 東海岸傳奇旗魚鏢手張旺仔病逝

頂著壞天氣站在大浪頭上，與海搏鬥近半世紀的東海岸旗魚鏢手張旺仔，他的傳奇故事被收存在國家文化記憶庫，也是「台灣萬歲」紀錄片主角，日前病逝，享耆壽94歲。

張旺仔是台東縣成功鎮新港漁港少數的旗魚老鏢手，49歲那年因不明暈眩，無法再鏢旗魚，65歲退休，結束了50年的海上生活，從此傳承鏢旗魚文化與技術。

文化部國家記憶庫人物收存資料，張旺仔民國20年出生於恆春，10歲跟祖父到基翬漁澳，18歲投入漁業，20歲與沖繩漁民學習鏢魚；生涯重要紀錄，28歲捕獲624公斤大尾黑皮旗魚，30歲一次鏢中10尾白皮旗魚，40歲鏢起一尾目測約750公斤白肉旗魚；49歲因不明暈眩昏倒船上而無法再鏢魚，改近海漁撈，直到65歲退休，結束近50年海上生活。

地方譽他為傳奇老鏢手－旺仔船長。成功鎮文史工作者鄭國正今天在臉書（Facebook）貼文說，旺仔老船長3月底曾到他家閒聊近2小時，無論是「鏢旗魚文化的發展」，還是興致來時，高唱起那首日本語發音的「船長之歌」，總是意猶未盡，快樂時光感覺過得特別快，看著旺仔老船長騎著特製的「四輪摩特車」離開，卻不知這竟是「最後一次」聚會。

鄭國正今天接受中央社記者電訪表示，旺仔船長為人忠厚老實，鏢魚技術卻是一流，是各船東大力爭搶對象，船東「李益義」還特別把船名「新益滿」號改為「新旺滿」號，可見「旺仔」船長讓船東多麼信任與器重。

他說，國寶級旺仔老船長精彩的「討海人生」曾躍上大螢幕紅遍海內外，日本籍監督（導演）酒井充子以她敏銳觀察力及對台灣這塊土地的熱愛，拍攝「台灣萬歲」紀錄片，就是以「旺仔」老船長為主角，告訴外界生活在「美麗寶島」這群直率坦然小人物，無畏環境險惡奮發努力守護家園的決心，這正是「台灣精神」堅毅力量的表現。

民國106年11月間，張旺仔接受中央社記者訪問時，談到他的故事。他說，並不是每個人都能當鏢手，鏢手要藝高膽大，站在船頭鏢台上，高約5、6公尺，沒有依靠，只有雙腳套在「腳籠」上，手持約5公尺長、重6.2公斤的鏢槍，頂著大浪找旗魚，相當危險，他曾落海，「當鏢手的斷手、斷腳機率，是10個人有8個」。

「今天吹北風，是旗魚船的好天氣，外面的鈴鐘一直響著…」，這是張旺仔出海時喜歡哼唱的日語「捕魚歌」；他說，「別人的壞天氣，就是我們討海人的好天氣」，早上起來看到晴空萬里，就不用出海捕魚了，「好天氣，捕不到魚」。

鄭國正表示，張旺仔這個月17日病逝，將於27日出殯。