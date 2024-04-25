台東打造全國最大7.8公頃薰衣草田 再造新綠金產業

社會企業Blueseeds芙彤園再次選定台東，攜手縣府及池上鄉公所，導入智慧農業科技，種植逾5萬株全國最大7.8公頃薰衣草田，打造新綠金產業。副縣長王志輝說，未來，不用去日本富良野，台東就可以看到「最美薰衣草」，聞到「最香薰衣草」。

王志輝說，薰衣草不只能實質帶動觀光效益，其附加產值更是無可限量，包括就業機會，產品加工等，更重要的是芙彤園ESG企業社會責任和永續經營理念，符合縣府近年推動慢經濟政策，能兼顧地方發展、土地復育及環境永續，這是台東一直推動的。

今天薰衣草種植儀式在池上鄉台糖牧野度假村舉行，王志輝、池上鄉長林建宏、台糖副執行長黃進良、芙彤園執行長詹茹惠等人出席，並利用最新種植器，種下首批薰衣草苗株，後續將再度假村7.8公頃土地上，種植超過5萬苗株，成為全國最大薰衣草田。

詹茹惠表示，台東乾淨無毒環境條件，是繼長濱、知本、隆昌、太麻里、達仁後，吸引他們願意再來發展的原因，這次池上薰衣草田，規模不僅是全國最大，栽種品種也更多元性，除薰衣草外，也種植迷迭香、茶樹外及台灣特有種香草，共計21個品種。