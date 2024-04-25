宜蘭天坑、損鄰連環爆 縣府跟進北市損鄰自治條例納第三方鑑定

宜蘭縣蘇澳鎮近來不只工地「天坑」事件，還有新建案交屋不到半年就歪斜宛如「比薩斜塔」，公安、損鄰議題受矚。其實，縣府早於去年北市基泰大直案後，著手修正損鄰自治條例，將納入第三方勘驗機制、擴大鄰損鑑定範圍，也因應若遇這類大型損鄰案，新訂災害緊急應變標準作業要點。另為強化公安、建築管理，研擬建築物施工管制辦法草案。

宜蘭縣府因應台北基泰大直案，去年著手修正「宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例」，兩大重點包含跟進北市，納入第三方勘驗機制，以及鄰損鑑定範圍擴大，開挖深度從2倍距離調整為3倍，初稿目前會辦府內相關局處，審視適法性等內容，後續經縣府法規審查小組確認、縣務會議備查，再送議會審議。

建設處長潘亮宇說，納入第三方是大勢所趨，若發生損鄰會由住戶指定第三方鑑定單位，如宜蘭縣建築師公會或台灣省土木技師公會宜蘭辦事處，建商支付費用，專業人士會勘判斷損鄰建物，保障民眾權益。另外，外縣市開挖深度多為3至4倍，縣府考量地下土層軟硬度不同，2倍範圍恐讓部分受損民眾求助無門，因此決定調整為3倍。

至於新訂「宜蘭縣政府施工中建築工程災害緊急應變標準作業要點」，潘亮宇直言是有備無患，若真的遇到如基泰大直案這類大型損鄰案，縣府跨局處將攜手鄉鎮市公所，協助受損戶安置，該要點已於3月19日公告上路。