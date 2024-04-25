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影／基泰大直「宜蘭版」？ 蘇澳新建案成比薩斜塔

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳一處華廈住戶控訴新建物傾斜，與鄰棟新建案愈來愈近，待在家都會暈眩。圖／江小姐提供
宜蘭蘇澳一處華廈住戶控訴新建物傾斜，與鄰棟新建案愈來愈近，待在家都會暈眩。圖／江小姐提供

宜蘭縣蘇澳鎮一處華廈去年10月落成，住戶陸續搬入卻發現建物逐漸傾斜，控訴新成屋不到半年就變「比薩斜塔」，2月通報縣府卻無積極作為，近期地震頻繁，憂成基泰大直案「宜蘭版」，昨向蘇澳鎮長李明哲陳情。縣府說，邀雙方月底前會勘，建設處擇定技師公會鑑定。

蘇澳鎮「晉讚賈天下」為地上5層，共有28戶。管委會表示，該棟是建商一期建案，一名住戶去年初購入其中一戶作為起家厝，10月入住尚未傾斜，然而鄰棟二期建案開始興建後，新家竟有慢慢往新建案傾斜的趨勢，後來經管委會多次協商，建商也承認屋體傾斜事實。

管委會代表江小姐說，雙方協議共同委託台灣省土木技師公會製作鑑定報告，起初報價42萬元，建商又追加扶正計畫，金額提高至105萬元，對方卻反悔，就連聲稱有更便宜作法也未見蹤影，使得原承諾扶正計畫一拖再拖，「現在住戶已經不相信建商說的話。」

江小姐指出，她去年12月入住，今年1月底發現傾斜，狀況持續迄今，待在家都會暈眩，放顆球在地板還會滾動，甚至1樓停車場遇雨會直接流入梯廳，只能趕緊堆沙包防堵。如今一期建物頂層已經斜到壓凹鄰棟鷹架，她不禁擔心房屋傾斜率將達60分之1，要是高於40分之1恐要拆除重建。

住戶不滿，近來餘震不斷，大家住得心驚膽戰，建商卻日夜趕工而罔顧生命安全，希望縣府出手讓該建案停工。

建商昨回覆住戶說明，接到傾斜狀況告知至今，持續與管委會保持密切溝通，期間也邀請多位技師及廠商到場初勘，初步評估扶正公法及期程，「希望能盡快將晉讚賈天下建物予以扶正。」

建商強調，基於商業道義，將委託專業扶正廠商施工扶正，並同意支付全部施工相關費用、負責將因施工受損部分完成修復。預計下周安排廠商到場確認現況，並盡速簽訂工程合約，後續會通知管委會協助取得住戶同意書，以利盡快入場施作，避免因近期地震頻繁，導致傾斜狀況日益嚴重。

建設處長潘亮宇表示，興建中的該棟建築物去年12月已蓋到屋頂版，損鄰戶原則上應於屋頂版勘驗後一個月內提出陳情，以受損鄰自治條例保障，若超過時間點恐得循司法程序。

潘亮宇說，由於建商自知造成鄰棟傾斜，就應該要負責，目前建商與損鄰戶疑是公會鑑定費用談不攏，建設處4月底前將安排會勘，邀集雙方討論，由建設處擇定一家技師公會，待第三方鑑定報告出爐後，建商應依此修復，包含扶正施作、費用支出。

宜蘭蘇澳一處華廈住戶控訴新建物傾斜，與鄰棟新建案愈來愈近，待在家都會暈眩。圖／江小姐提供
宜蘭蘇澳一處華廈住戶控訴新建物傾斜，與鄰棟新建案愈來愈近，待在家都會暈眩。圖／江小姐提供
宜蘭蘇澳一處華廈去年10月落成後，住戶控訴新建物逐漸傾斜，與鄰棟新建案愈來愈近，新成屋不到半年就變比薩斜塔。記者陳敬丰／攝影
宜蘭蘇澳一處華廈去年10月落成後，住戶控訴新建物逐漸傾斜，與鄰棟新建案愈來愈近，新成屋不到半年就變比薩斜塔。記者陳敬丰／攝影
蘇澳一處華廈去年10月落成，住戶搬入後，卻發現建物逐漸傾斜，近來地震頻繁，狀況日益嚴重，管委會代表昨向蘇澳鎮長李明哲陳情，盼政府正視居住安全。記者林佳彣／攝影
蘇澳一處華廈去年10月落成，住戶搬入後，卻發現建物逐漸傾斜，近來地震頻繁，狀況日益嚴重，管委會代表昨向蘇澳鎮長李明哲陳情，盼政府正視居住安全。記者林佳彣／攝影

住戶 管委會 蘇澳

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