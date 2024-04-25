受112年颱風和花期氣候不穩影響 台東夏雪芒果銳減
台東農特產品之一夏雪芒果，今年產量普遍減少。台東區農業改良場表示，是受到去年颱風破壞枝條影響，加上今年清明節前後開花期時氣候不穩，導致產量減少。
台東是夏雪芒果主要產區，每年幾乎都供不應求，今年要購買可能更加困難，因目前結果率不到5成，甚至1分地果樹套袋不到100顆，農民相當無奈。
果農陳圳華接受媒體聯訪表示，他種了1.1甲地，這幾天開始套袋，總共才包約5000顆，就算1顆賣到100元，扣掉成本，也沒多少錢。也有農民無奈表示，就算有結果，也不見得是好果，因此不敢套袋。
農業部台東區農業改良場副場長盧柏松表示，果樹要有好的結果，首先是要有成熟的枝條，去年9月、10月連續2個颱風侵襲台東，打斷枝條，重新生長的枝條不夠成熟，就會影響開花；再者，夏雪開花期在清明節前後，今年剛好碰上氣候潮濕、忽冷忽熱，導致結果率偏低。
台東縣政府農業處表示，台東縣種植夏雪芒果約200公頃，夏雪芒果果肉厚實又香甜，有芒果界極品之稱，價錢好時1公斤可賣到新台幣300元，甚至外銷到新加坡、香港。農民在去年風災已經申請過1分地1萬元的補助，今年不會再有補助。
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