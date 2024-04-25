基隆公告占用充電汽車位最高罰1200 公有停車場增40位

基隆市政府為加強推動電動車，去年底起花528萬在在各公有停車場增設汽車充電樁設備，共建置38槍慢充及2槍快充，日前公告公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定，非充電車輛及燃油車不得占用，違規占用停車位者，依停車場法處600元以上、1200元以下罰鍰。

市府日前公告基隆市公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定，公共停車場的電動汽車充電專用停車位，應於白色標線內畫設綠色內框線，並設置罰則牌面。

明訂充電專用車位專供電動車充電使用，非充電車輛及燃油車不得占用，違規占用電動汽車充電專用停車位者，依停車場法規定處600元以上1200元以下罰鍰。

基隆市公有停車場多為早年設置，並無電動汽車充電樁設備，前年11月才完工啟用的信義國小地下停車場，提供349席小型車停車位，已有設置18席電動車充電車位，不少電動車會去充電。信義國中停車場也已新設4處充電車位，民眾認為很方便。

電動車是未來趨勢，開電動車的人愈來愈多，各停車場都有此需求，不過，民眾常抱怨，常有充電車位被一般燃油車、非充電車占用，有時一整天，又沒開罰依據趕不走，影響充電車位功能。

市府交通處表示，電動車是未來趨勢，市府去年向交通部提報「基隆市公共充電樁補助計畫」，交通部核定補助406萬，市府自籌122萬，總共經費528萬，已在各公有停車場新增電動汽車充電樁；如有占用可依公告的「公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」開罰。

另市府全力推動青年公益電動機車，修正申請條件後各區申請踴躍，市府已與台電、交通處、工務處等多次研商，盤點出138處可設置電動機車換電站的公有地點，提供業者參考申請設置。