勿擾！劉銘傳隧道葉鼻蝠要生了 5月起暫停自由參觀僅供團體預約

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年後，本月中開放民眾自由參觀，因有十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛，吸引不少民眾到訪，對生態的豐富十分驚喜，還發生市長謝國樑「蝙蝠有產暖卵」口誤三度致歉風波。文化局昨公告，因葉鼻蝠5月起為繁殖期及育幼期，5月1日起，停止自由參觀，僅供團體預約導覽。

謝國樑日前與基隆政策大使、民眾黨前發言人楊寶楨一起出席活動時，市長把胎生的蝙蝠誤說成「蝙蝠有產卵」，雖然有當場修正，仍接連多日連引發議論。

文化局昨公告指出，因5到9月為葉鼻蝠繁殖期及育幼期，為維護劉銘傳隧道內之生態平衡，文化局聽取生態學家的建議，依葉鼻蝠生長季節滾動式調整劉銘傳隧道參觀方式。

楊寶楨親上火線，日前赴隧道了解蝙蝠繁殖情況，她也在臉書說，隧道上方大概有十多隻的「台灣葉鼻蝠」，是台灣特有亞種蝙蝠，目前正值懷孕待產期，大家參觀時，需要避免喧嘩或開閃光燈，不過因應蝙蝠的生態狀況，只接受團體預約，民眾趕緊來一賞蝙蝠的英姿。

文化局公告，劉銘傳隧道自5月1日起僅提供周四至周日團體預約導覽服務，不開放民眾自由參觀。搭配蝙蝠保育觀念的宣導，降低干擾隧道內生態，隧道內外將補強告示，進入隧道保持安靜及禁止使用閃光燈、手電筒照射蝙蝠等注意事項，呼籲參觀民眾一同來保育隧道內生態多樣化。9月後，再視葉鼻蝠生態狀況，再行開放民眾自由參觀。