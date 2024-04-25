快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

勿擾！劉銘傳隧道葉鼻蝠要生了 5月起暫停自由參觀僅供團體預約

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆政策大使、民眾黨前發言人楊寶楨（右）親上火線，日前赴隧道了解蝙蝠繁殖情況。圖／取自楊寶楨臉書
基隆政策大使、民眾黨前發言人楊寶楨（右）親上火線，日前赴隧道了解蝙蝠繁殖情況。圖／取自楊寶楨臉書

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年後，本月中開放民眾自由參觀，因有十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛，吸引不少民眾到訪，對生態的豐富十分驚喜，還發生市長謝國樑蝙蝠有產暖卵」口誤三度致歉風波。文化局昨公告，因葉鼻蝠5月起為繁殖期及育幼期，5月1日起，停止自由參觀，僅供團體預約導覽。

謝國樑日前與基隆政策大使、民眾黨前發言人楊寶楨一起出席活動時，市長把胎生的蝙蝠誤說成「蝙蝠有產卵」，雖然有當場修正，仍接連多日連引發議論。

文化局昨公告指出，因5到9月為葉鼻蝠繁殖期及育幼期，為維護劉銘傳隧道內之生態平衡，文化局聽取生態學家的建議，依葉鼻蝠生長季節滾動式調整劉銘傳隧道參觀方式。

楊寶楨親上火線，日前赴隧道了解蝙蝠繁殖情況，她也在臉書說，隧道上方大概有十多隻的「台灣葉鼻蝠」，是台灣特有亞種蝙蝠，目前正值懷孕待產期，大家參觀時，需要避免喧嘩或開閃光燈，不過因應蝙蝠的生態狀況，只接受團體預約，民眾趕緊來一賞蝙蝠的英姿。

文化局公告，劉銘傳隧道自5月1日起僅提供周四至周日團體預約導覽服務，不開放民眾自由參觀。搭配蝙蝠保育觀念的宣導，降低干擾隧道內生態，隧道內外將補強告示，進入隧道保持安靜及禁止使用閃光燈、手電筒照射蝙蝠等注意事項，呼籲參觀民眾一同來保育隧道內生態多樣化。9月後，再視葉鼻蝠生態狀況，再行開放民眾自由參觀。

劉銘傳隧道是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建的鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」，15年前因風化、內部坍方封閉，市府前年完成整修，去年進行隧道光環境及意象形塑後，今年重新開放。

劉銘傳隧道葉鼻蝠待產，5月起停止開放自由參觀，僅接受團體預約。記者游明煌／攝影
劉銘傳隧道葉鼻蝠待產，5月起停止開放自由參觀，僅接受團體預約。記者游明煌／攝影

文化局 蝙蝠 謝國樑

延伸閱讀

耗資3億元的成功小彩虹跑道、音樂廳將啟用

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

等不到現任環境部長來訪 謝國樑想拜會新任部長談四接

楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

相關新聞

勿擾！劉銘傳隧道葉鼻蝠要生了 5月起暫停自由參觀僅供團體預約

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年後，本月中開放民眾自由參觀，因有十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛，吸引不少民眾到訪，對生態的豐...

台東噪音車檢測 遭疑測不到真實聲音

台東縣環保局執行公路車輛噪音檢測，民代卻質疑，現場擺放告示牌，車輛看到便放慢，形同「放水」，環保局這項措施永遠檢測不到真...

信大擬開發宜蘭礦場 環委建議撤案

信大水泥在宜蘭的第二、三採礦場因依2003年環說書審查承諾暫緩開發20年，如今依環評法提出環境現況差異分析以取得礦業用地...

模範公務員 用生命推長照

宜蘭縣政府衛生局長期照護服務管理所長游淑靜推廣「一學區一日照」，涵蓋率幾乎百分百，也為宜蘭布建了完整的社區長照網，但她去...

基隆聯宏社區地下室鑑定有危險之虞 已貼黃單暫停使用

0403花蓮強地震後，基隆市至今天為止通報共有80件民宅受損，目前已經開出2張黃單，第一張是暖暖街379巷一棟公寓，第二...

燃燒生命！她抱病布建社安網 領模範公務人員獎落淚了

宜蘭縣府今舉辦113年模範公務人員及績優人員頒獎典禮，其中榮獲模範公務人員的衛生局長期照護服務管理所長游淑靜，為宜蘭布建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。