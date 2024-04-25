信大擬開發宜蘭礦場 環委建議撤案

信大水泥在宜蘭的第二、三採礦場因依2003年環說書審查承諾暫緩開發20年，如今依環評法提出環境現況差異分析以取得礦業用地核准、重新動工，但環委仍認為要考量現況生態環境特殊性及台灣水青岡等珍稀物種，農業部也重申不同意租用土地，因此決議退回，並建議開發單位評估撤案。

環境部昨開環評大會，審查「信大水泥第二礦場第三採礦場環境現況差異分析及對策檢討報告」案。開發單位信大水泥說明，因應先前初審會議結論，經調查後確認開發區內無台灣水青岡植株，區外則有13棵，距離開採範圍約80公尺，縮減開採範圍後無影響安全範圍。

信大水泥表示，開發區位於水源涵養保安林範圍內，依現有採礦場（聯合開採案）保安林租用方式辦理保安林租地審查，確保不影響水源涵養，另現在也委託地質技師辦理安全評估報告，以及積極拜訪部落溝通中，近期將正式提出申請開部落會議。

環委認為，開發單位應依現況生態環境特殊性，重新檢討本案開發對現況環境，包含山崩與地滑地質敏感區、鄰近台灣水青岡等珍稀物種差異分析。另重新檢討並研提環境影響減輕措施，包含具體分期分區開採規畫、降低開採量、具體可行生態保育措施等，以及具體執行規畫。

環委最後提出附帶建議，由於農業部林業署認為本案開發恐影響保安林的水源涵養功能，重申不同意租用土地的意見，除請經濟部地質調查及礦業管理中心納入後續同意開發與否的審酌，也請開發單位評估撤案可能性。