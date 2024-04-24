飯店工程路塌案居民憂擴大 宜蘭縣：無顯著惡化

宜蘭縣蘇澳鎮某飯店工程日前出現2公尺深、面積約20平方公尺「天坑」，施工單位雖已回填，附近居民認為塌陷恐持續擴大。縣府今天表示，無顯著惡化，持續密切監控。

蘇澳鎮某飯店工程在施工時疑因抽水不慎，14日晚間在工地旁的道路上出現2公尺深、面積約20平方公尺的塌陷災情。承包商隨即以混凝土回填，縣府也已勒令工地暫時停工，須經相關單位鑑定安全後才能復工。

附近居民今天反映，承包商雖已初步搶救，但現場路面塌陷面積增大、路面也持續龜裂，因連日地震頻繁，擔憂會危及生活與居住安全。

蘇澳鎮長李明哲認為，近期餘震不斷，當地民意憂慮工地的地下水持續湧出，再釀地基流失，質疑施工單位能否安全處置，也要求宜蘭縣政府建管單位應將監測數據同步提供給民眾與鎮公所，並監督業主須擬定鄰損賠償計畫。此外，未來工地若申請復工，縣府要嚴格檢視，確保不會再發生相同事件。

宜蘭縣政府建設處回應指出，承包商已回灌地下水，維持開挖區內外的水壓平衡；後續若沒有顯著地質變化，加上經第三方公正技師鑑定安全無虞後，才會讓施工單位提復工計畫。