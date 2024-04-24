基隆聯宏社區地下室鑑定有危險之虞 已貼黃單暫停使用

0403花蓮強地震後，基隆市至今天為止通報共有80件民宅受損，目前已經開出2張黃單，第一張是暖暖街379巷一棟公寓，第二張是日前張貼，為成功一路聯宏社區大樓的地下室，聯宏屋齡44年，地下室停車場梁柱、天花板鋼筋裸露，水泥塊崩落，市府鑑定認定有危險之虞，應暫時停止使用，經排除危險認定後才能使用。

根據市府張貼的黃單指出，成功一路136、138號的地下樓，該建築物依震災後危險建築物緊急鑑定表辦理緊急鑑定，緊急鑑定結果有危險之虞，應暫時停止使用，須經排險危險認定始得使用並解除標誌，鑑定日期為4月6日。

光華里長陳世豐說，市府日前在聯宏社區地下樓張貼黃單，0403花蓮強震後，聯宏社區地下室鋼筋裸露更加嚴重，23日又有地震，住戶盼市府協助公辦都更，上方有8棟大樓，下方地下室相通，住戶很害怕有安全問題。

市長謝國樑8日曾到場會勘，承諾將聯宏社區列為4月底即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的，在都更計畫定案之前，市府會積極協助向中央爭取結構安全補強經費補助，辦理建物結構補強作業。

基隆市建築師公會理事長廉貴晶指出，花蓮連續地震後，那些是0403受損建築物應該列管追蹤，以及緊急支撐措施，避免二次災損。基隆的海砂屋法令，公會將正式發文，建議比照台北列管，而且90年後，多年未修法。 基隆對於都市防災更新政策，需要配套研擬基隆特性的政策方向。