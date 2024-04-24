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抱病佈建社區長照網 宜縣府游淑靜獲頒模範公務員

中央社／ 宜蘭縣24日電

宜蘭縣長期照護服務管理所長游淑靜近年為致力推動佈建宜蘭長照網及居家醫療，去年底身體亮紅燈。縣府今天肯定她勇敢面對病魔、為宜蘭服務，頒給模範公務員殊榮。

宜蘭縣113年模範公務人員及績優人員頒獎典禮，今天在宜蘭縣政府縣民大廳舉行，縣長林姿妙親自頒獎及公開表揚25名獲獎者。每名獲獎人員都是縣府各單位、所屬機關學校及鄉鎮市公所遴選推薦，經縣府考績委員會評選後脫穎而出。

游淑靜2002年進入宜蘭縣政府衛生局服務，曾接任衛生局體制內的醫政科長、食品藥物管理科長等主管職務，再至衛生福利部食品藥物管理署歷練3年，2020年10月回宜蘭接掌長照所。

縣府指出，游淑靜致力推動宜蘭長照及居家醫療，更獲日本厚生勞動省同意，首度翻譯使用日本篩檢老人健康問題的基本確認表，並修正名稱為「宜蘭縣社區長者健康服務篩檢表」，後來更成為衛福部推動預防減緩失能篩檢表，讓宜蘭成為全國居家醫療先行者。

談及自己的健康。游淑靜有感而發說，去年健檢意外發現健康亮紅燈，積極治療迄今不埋怨，「也許是老天爺要我該暫時休息一下」，呼籲大家在工作忙碌之餘還是要定期健檢、該休息就要休息。

同樣榮獲模範公務人員的宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊組長曾偉豪，為打擊詐騙集團，去年督辦成立「打詐宜蘭隊」，年辦300場以上各類防詐宣導及活動，也在去年查獲71名藥頭佳績，緝毒打詐不遺餘力。

宜蘭 衛生局 長照

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