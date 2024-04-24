花蓮困境 農產繞一大圈運北農成本增一倍、保鮮期也打折

花蓮地震後蘇花公路每天僅限3時段通行，大貨車不能走，花蓮共同運銷27噸大貨車，必須繞一大圈走南迴送到北農，要提早3小時出門，加上司機人力有限，只能採載一休一的方式。每公斤2.9元運費上漲至4.9元，多出來的2元中央與縣府補貼，路途遙遠蔬菜易不新鮮，農會期盼蘇花早日通車。

吉安農會總幹事張德奇表示，雖然地震沒有影響蔬果採收，卻影響運輸成本，以前大貨車運到北農，車程約4至6小時，蔬菜新鮮，司機能當天來回，現在往南走南迴再到台北，車程拉長至12小時，蔬菜放在冷藏車太久而凍傷，賣相不佳外，存放時間也縮短一半。

張德奇說，在0403地震後兩天價格不好，像是番茄從每公斤50元掉到剩4元，好在地震災情有得到大眾的愛心，承銷商願意幫助農友，價格有維持在平常的水準，甚至有時價格能多一成，中央也有做促銷，目前農民損失不大。不過只要蘇花公路一天不通，擔心這樣的紅利不會太久，成本隨著時間拉長勢必再增加。

縣府農業處長陳淑雯指出，過去運費每公斤2.9元，現在上漲至每公斤4.9元，由農業部補助1.3元，縣府補助0.7元支應，除了費用增加外，人力是一大問題，每天有3輛冷藏車、3輛平斗車輪替出車，來回就要花上24小時，為符合勞基法，一輛車要有3個人換班開8小時的車。估算運費，3輛27噸車運費與人力成本約47萬元，上漲至約80萬元。

北農副總經理路全利表示，花蓮蔬菜目前載運，要由大貨車行經台東再繞道高雄換車，直達台北卸貨，與0403大地震前後相比，運費上漲一倍，不過，以目前運輸方式，出貨數量逐漸回到地震前水準運輸。

縣府農業處表示，經洽詢花蔬與吉安農會，船運載重限制車輛高度4公尺內、20公噸以下，運銷冷藏車不能上，鐵路平車有長寬高限制，冷藏車也不能上，因此只能走南迴，時間比較好掌控。

台鐵花蓮車站長楊舜安說，在0403地震後有詢問農業處是否需要鐵路運輸，但冷鏈車車高太高，會影響電車線，隧道也有限高，目前沒有給予協助。