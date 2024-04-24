花蓮觀光衝擊…復甦被餘震影響 東大門夜市空無一人

0403地震及後續餘震衝擊花蓮觀光，花蓮市最知名的東大門夜市空無一人，攤販苦笑「整條路上應該有超過10人」；民眾觀察，0403地震過後，附近的旅宿業還有零星住客，現在幾乎沒有了。業者認為，0423的衝擊雖不會超過0403，但長遠來看會拖慢復原的進度。

昨日晚上10時許，東大門夜市一整排攤商只剩下不到5間營業，路上幾無遊客。張先生是一間射擊遊戲攤的老闆，正準備打烊，搖頭表示遊客真的非常稀少，攤商自然不開；被問及今天開了一晚上有沒有超過10組客人，他笑著說「整條路上的遊客應該超過10個吧！」

張先生表示，他們也是這次震災的隱形受災戶，花蓮以觀光業為主，兩次地震搞得沒人敢進來，聽聞國外的旅行團安排東部行程，向北往宜蘭跑，向南到台東玩，獨獨跳過中間的花蓮，「人家覺得花蓮是危險地區嘛」，花蓮被視為高風險旅遊地區，媒體還一直報導，誰敢來。

在地居民王先生觀察，月初剛經歷大地震，雖然災情嚴重，陸續還是可以觀察到家中附近旅宿業有零星住客，商圈、夜市人潮雖然減少，不致於完全蕭條；這幾天再看，許多旅宿業直接熄燈休息，路上、商圈不見遊客，「真的非常慘」。