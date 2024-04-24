快訊

美國援助953億，烏克蘭、以色列、台灣怎麼分配？

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮觀光衝擊…復甦被餘震影響 東大門夜市空無一人

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
花蓮市最著名的東大門夜市，晚上幾乎沒有遊客，開業的攤商屈指可數。記者陳敬丰／攝影
花蓮市最著名的東大門夜市，晚上幾乎沒有遊客，開業的攤商屈指可數。記者陳敬丰／攝影

0403地震及後續餘震衝擊花蓮觀光，花蓮市最知名的東大門夜市空無一人，攤販苦笑「整條路上應該有超過10人」；民眾觀察，0403地震過後，附近的旅宿業還有零星住客，現在幾乎沒有了。業者認為，0423的衝擊雖不會超過0403，但長遠來看會拖慢復原的進度。

昨日晚上10時許，東大門夜市一整排攤商只剩下不到5間營業，路上幾無遊客。張先生是一間射擊遊戲攤的老闆，正準備打烊，搖頭表示遊客真的非常稀少，攤商自然不開；被問及今天開了一晚上有沒有超過10組客人，他笑著說「整條路上的遊客應該超過10個吧！」

張先生表示，他們也是這次震災的隱形受災戶，花蓮以觀光業為主，兩次地震搞得沒人敢進來，聽聞國外的旅行團安排東部行程，向北往宜蘭跑，向南到台東玩，獨獨跳過中間的花蓮，「人家覺得花蓮是危險地區嘛」，花蓮被視為高風險旅遊地區，媒體還一直報導，誰敢來。

在地居民王先生觀察，月初剛經歷大地震，雖然災情嚴重，陸續還是可以觀察到家中附近旅宿業有零星住客，商圈、夜市人潮雖然減少，不致於完全蕭條；這幾天再看，許多旅宿業直接熄燈休息，路上、商圈不見遊客，「真的非常慘」。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡指出，0423餘震造成的衝擊雖然不會比0403更大，但拖緩了觀光業復甦的腳步。目前旅宿業住房率平日、假日都不到5%，原本預計暑期可以慢慢回升，尤其7月的原住民聯合豐年節通常會吸引大量遊客，但若餘震持續影響，這波低潮將再往後拖4、5個月。

0403花蓮強震衝擊花蓮產業，原本地方期待暑期能復甦，0423餘震過後，恐又將往後拖延。圖為0403中坍塌的天王星大樓拆除後現址。記者陳敬丰／攝影
0403花蓮強震衝擊花蓮產業，原本地方期待暑期能復甦，0423餘震過後，恐又將往後拖延。圖為0403中坍塌的天王星大樓拆除後現址。記者陳敬丰／攝影

地震 花蓮 餘震

延伸閱讀

花蓮山海依舊美 觀光營運正常 7月起大型活動邀約國內外遊客同遊

花蓮觀光產值震掉數十億元 太魯閣晶英停業延到6月底

花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁：國會議員的公務要完成

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

相關新聞

花蓮困境 農產繞一大圈運北農成本增一倍、保鮮期也打折

花蓮地震後蘇花公路每天僅限3時段通行，大貨車不能走，花蓮共同運銷27噸大貨車，必須繞一大圈走南迴送到北農，要提早3小時出...

花蓮觀光衝擊…復甦被餘震影響 東大門夜市空無一人

0403地震及後續餘震衝擊花蓮觀光，花蓮市最知名的東大門夜市空無一人，攤販苦笑「整條路上應該有超過10人」；民眾觀察，0...

基隆海洋廣場與人行道高低差 不友善輪椅族、婦幼易摔

基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映不友善，沒有無障礙設計，中間還有高低落差，顏色都一樣且無警示提醒，有輪椅...

北宜通勤月票1800吃到飽「省很大」 通勤族憂短期撒幣政策盼續推

TPASS去年7月上路，各大生活圈陸續推出月票，宜蘭直至8月28日啟用，包含北宜通勤月票1800國道客運、750都內通勤...

台東縣環保局噪音檢測豎牌 議員質疑：永遠測不到真實聲音

台東縣環保局執行公路車輛噪音檢測，期望讓台東有舒適宜人的環境品質，不過，議員質疑這項檢測措施，根本是美化數據，永遠測不到...

國道5號冬山交流道 可行性評估審查過關

宜蘭冬山鄉人口數占全縣第三，國5通過冬山鄉卻未設交流道，影響產業發展，地方近年來爭取增設冬山交流道，去年初可行性評估審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。