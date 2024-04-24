快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥」 吐2線索嘆：蠻黑暗

每年至少90億預算！王國材：TPASS月票常態繼續實施

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

基隆海洋廣場與人行道高低差 不友善輪椅族、婦幼易摔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。記者游明煌／攝影
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。記者游明煌／攝影

基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映不友善，沒有無障礙設計，中間還有高低落差，顏色都一樣且無警示提醒，有輪椅人士曾跌落或被卡住，議員指對輪椅族、婦幼都相當危險，多條地面導溝易成高跟鞋及長輩拐杖都如陷阱一般，要求改善。市府表示，會要求改善相關缺失。

坐輪椅的身障人士反映，海洋廣場已是知名的景點，可以看到基隆港、郵輪進出，也有身障人士會來看海景、郵輪，但忠一路人行道與海洋廣場交接處的地方卻很危險，曾有輪椅人士經過時整台輪椅摔下去，真的很危險，希望能改善。

基隆市脊髓損傷者協會前理事長吳成表示，公共空間的設施應有無障礙空間的設計，此處人行道和海洋廣場間的界面有一處高低差的駁坎設計，交界的地方完全沒有警示，顏色又都一樣，輪椅族經過時，很容易誤以為是平面而直接翻車，相當危險。

市議員韓世昱指出，從二信公車循環站走行人穿越道後會先到人行道空間，但連結海洋廣場設施的界面成為「不友善設施」，並無無障礙設施，廣場樓梯與人行道的高低落差，輪椅族很容易跌落受傷，多條地面導溝易成高跟鞋及長輩拐杖陷阱易跌倒，地面有多處嚴重破損，樓梯盡頭周邊也沒有圍欄，整個環境到了夜晚讓輪椅族危機重重，稍一不慎就會跌落，他 質疑當初是如何設計的，讓人無法信服。

韓世昱說，高低落差應改為無障礙設計，並有不同顏色的提醒標示，另導溝及地面施工品質不佳，還未驗收地面就有很多破損。

經會勘決議，市府工程尚未通過驗收，將改善缺失，近日會再會勘改善，工程是依設計施工，警示不足及無障礙部分再研議改善。

基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。圖／韓世昱提供
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。圖／韓世昱提供
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。圖／韓世昱提供
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。圖／韓世昱提供
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。圖／韓世昱提供
基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映是「不友善設施」。圖／韓世昱提供

人行道 輪椅

延伸閱讀

共機距基隆41浬再飛5分抵總統府？ 邱國正：國軍監控防範

淡水機車騎士載妹子耍帥騎人行道 下一秒GG遭恥笑還被檢舉

高雄車站前人行道改善陸續完工 居民盼能帶來人潮

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

相關新聞

基隆海洋廣場與人行道高低差 不友善輪椅族、婦幼易摔

基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映不友善，沒有無障礙設計，中間還有高低落差，顏色都一樣且無警示提醒，有輪椅...

北宜通勤月票1800吃到飽「省很大」 通勤族憂短期撒幣政策盼續推

TPASS去年7月上路，各大生活圈陸續推出月票，宜蘭直至8月28日啟用，包含北宜通勤月票1800國道客運、750都內通勤...

台東縣環保局噪音檢測豎牌 議員質疑：永遠測不到真實聲音

台東縣環保局執行公路車輛噪音檢測，期望讓台東有舒適宜人的環境品質，不過，議員質疑這項檢測措施，根本是美化數據，永遠測不到...

國道5號冬山交流道 可行性評估審查過關

宜蘭冬山鄉人口數占全縣第三，國5通過冬山鄉卻未設交流道，影響產業發展，地方近年來爭取增設冬山交流道，去年初可行性評估審查...

多良車站整修 攤商盼快完工開業

台東知名景點多良火車站去年7月休園整修至今，不少遊客敗興而歸，攤商也抱怨等太久「都沒收入」，甚至外傳是攤位招租喬不攏所致...

花蓮市垃圾車 全面裝設防跌落裝置

花蓮市公所為維護清潔隊員收運垃圾安全，最近在垃圾車後側裝設新的防跌落裝置，採一體成形的銲接方式，同時採購30頂波蘭製的安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。