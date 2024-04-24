基隆海洋廣場與人行道高低差 不友善輪椅族、婦幼易摔

基隆市忠一路人行道與海洋廣場交接處，有輪椅族反映不友善，沒有無障礙設計，中間還有高低落差，顏色都一樣且無警示提醒，有輪椅人士曾跌落或被卡住，議員指對輪椅族、婦幼都相當危險，多條地面導溝易成高跟鞋及長輩拐杖都如陷阱一般，要求改善。市府表示，會要求改善相關缺失。

坐輪椅的身障人士反映，海洋廣場已是知名的景點，可以看到基隆港、郵輪進出，也有身障人士會來看海景、郵輪，但忠一路人行道與海洋廣場交接處的地方卻很危險，曾有輪椅人士經過時整台輪椅摔下去，真的很危險，希望能改善。

基隆市脊髓損傷者協會前理事長吳成表示，公共空間的設施應有無障礙空間的設計，此處人行道和海洋廣場間的界面有一處高低差的駁坎設計，交界的地方完全沒有警示，顏色又都一樣，輪椅族經過時，很容易誤以為是平面而直接翻車，相當危險。

市議員韓世昱指出，從二信公車循環站走行人穿越道後會先到人行道空間，但連結海洋廣場設施的界面成為「不友善設施」，並無無障礙設施，廣場樓梯與人行道的高低落差，輪椅族很容易跌落受傷，多條地面導溝易成高跟鞋及長輩拐杖陷阱易跌倒，地面有多處嚴重破損，樓梯盡頭周邊也沒有圍欄，整個環境到了夜晚讓輪椅族危機重重，稍一不慎就會跌落，他 質疑當初是如何設計的，讓人無法信服。

韓世昱說，高低落差應改為無障礙設計，並有不同顏色的提醒標示，另導溝及地面施工品質不佳，還未驗收地面就有很多破損。