北宜通勤月票1800吃到飽「省很大」 通勤族憂短期撒幣政策盼續推

TPASS去年7月上路，各大生活圈陸續推出月票，宜蘭直至8月28日啟用，包含北宜通勤月票1800國道客運、750都內通勤兩方案，迄今月均5千人使用，通勤族直呼省很大，甚至有助在台北買不起房的年輕人在宜蘭購屋，喊話中央繼續推動，而非曇花一現的撒幣政策。至於北宜吃到飽2300元方案，縣府力拚8月上路。

宜蘭人廖小姐在台北上班，迄今已通勤7年。她觀察，北宜通勤月票上路後，搭車的人確實變多，自己工作地點在市府轉運站附近，每月1800元確實減輕不少負擔，倒是親戚工作地不是在轉運站附近，即使搭客運北上，仍得轉乘兩趟捷運，月票優惠不見得吸引他搭乘。

廖小姐也說，台北房價高，年輕人買房不容易，北宜通勤月票可能有助於年輕人購屋，她舉例最近在看北市10、20年的中古屋套房，權狀10幾坪、室內6或7坪，房價約1500萬元，若在宜蘭市區可買3房的公寓，郊區甚至能買透天厝，若年輕人有自己的家，不那麼漂泊，對社會安定是有好處。

她表示，環島高鐵的便利交通建設是大家未來目標，高鐵宜蘭站還沒完成前，希望政府可以繼續推動北宜通勤月票政策。

同樣在台北工作的林小姐分享，選擇在宜蘭租房、通勤的原因，不外乎考量交通與房租花費。她說，在北市租房考量交通、地點、房間大小，至少1萬元才可能有不錯房型，這還不加汽機車每月租金，北宜通勤月票還沒上路前，雖然每月客運花費約5000元，但宜蘭房租5000元，單月支出1萬初，相較比較划算。

「真的省很多」，林小姐不諱言，去年就蠻期待北宜通勤月票，8月終於盼到上路，之後通勤上班的決定更加堅定，因為既享有北市工作多元選擇、薪資待遇好，也有宜蘭優質生活品質，若不在乎單程搭車1小時至1小時半，不失一個好選擇。

林小姐說，尤其往台北的班次平均10至15分鐘就一班，不用特別買票，一到轉運站就能搭車，加上停靠站點多，包含市政府、科技大樓、圓山、台北車站、南港等，除了北上工作，休假和朋友在台北吃飯，也不用擔心得多花交通費，月票吃到飽真的很方便。

北宜通勤月票上路近8個月，宜蘭國道客運、都內通勤兩方案，每月平均使用人數5000人。

至於北宜吃到飽2300元方案，宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，該方案修正計畫預計4月底前提報交通部公路局，待公路局審議完成，修改系統技術等相關事宜，如中央審議順利，力拚8月實施為目標。

黃志良說，考量使用2300北宜跨城際及雙北月票的潛在需求者，目前以分別購買1200基北北桃都會通、1800宜蘭縣通勤月票兩張電子票證乘車，因此規畫順應現行使用者購票方式，只需經現有三合一購票設備查驗符合資格者，則加碼補助700元購票金，並於下個月購票時抵扣，民眾無須變動使用習慣。