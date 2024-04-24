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多良車站整修 攤商盼快完工開業

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東知名景點多良火車站去年休園至今，預計7月暑假前重新開放。記者尤聰光／攝影
台東知名景點多良火車站去年休園至今，預計7月暑假前重新開放。記者尤聰光／攝影

台東知名景點多良火車站去年7月休園整修至今，不少遊客敗興而歸，攤商也抱怨等太久「都沒收入」，甚至外傳是攤位招租喬不攏所致。公所表示，工程有不同施作方式，因此分開發包，最快暑假前能重開放，招商也會部落居民優先，開放前完成。

多良車站是南迴公路熱門觀光景點之一，每年吸引逾20萬遊客到訪，為提升園區服務品質，太麻里鄉公所去年7月展開攤位區設施及周邊環境整修改善工程。

許多遊客抵達現場發現不得入園撲空，抱怨連連，單日遊客量砍半。

鄉公所秘書李清風說，為讓車站販售區有更好使用空間及動線，因此工程有不同性質，分別發包施作，工程沒有延宕，全新車站暑假前就和大家見面。

「只要公所開放招商，就能馬上投入。」林姓攤商說，這次整修有點久，頓失收入生計受影響。另有攤商擔心，完工後會不會有外村攤商進來搶生意。

公所說明，沒有招商喬不攏及外村搶生意問題，依規定由多良部落居民優先承租攤位。

多良 攤商 觀光景點

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