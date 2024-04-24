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國道5號冬山交流道 可行性評估審查過關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉人口數占全縣第三，國5通過冬山鄉卻未設交流道，影響產業發展，地方近年來爭取增設冬山交流道，去年初可行性評估審查未通過。為爭取敗部復活，縣長林姿妙昨天帶地方人士到交通部審查會爭取，全案終獲審查過關，接著進入規畫，預計2031年完工。

交通部高公局昨天針對國5增設冬山交流道可行性評估召開第二次審查，如果再審查不過，全案退回，一切評估都得重作，勢必更加困難。昨天通過審查是平面道路上冬山交流道往北可到台北，台北開車到宜蘭也可從冬山交流道下進入冬山鄉的北向匝道；至於冬山交流道往南2公里多就是國5終點，南向匝道需求性不大。

國5共有頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道，國5通過冬山鄉卻未設交流道，冬山鄉人口數5萬3千人居全縣第三、6個休閒農業區全縣最多、2個工業區，民眾北上必須依賴羅東交流道，距離遠且經常回堵。

可行性評估去年初被退過一次，縣長林姿妙昨率領縣府團隊，與邱素梅、楊弘旻議員到交通部高公局參加審查會議，終獲審議通過，後續將由高公局辦理設計及施工，預計2031年前完工。林姿妙感謝交通部協助審議通過，盼透過中央及地方齊心合力建設宜蘭。

興建冬山交流道距離羅東南向匝道3.9公里、距離蘇澳交流道2.3公里，拓寬成興路當成聯絡道。工程經費7億6189萬元，中央負擔6億7046萬元，縣政府負擔9143萬元；側車道及聯絡道工程經費2億2267萬元，縣政府全額負擔，總計宜蘭縣政府負擔3億6600萬元。

交通部 宜蘭 羅東

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