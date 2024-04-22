宜蘭桐花祭邀創作歌手邱舒代言27日登場 小旅行報名囉

進入桐花盛開季節，宜蘭桐花祭訂於27日登場，在員山鄉望龍埤安排兩場不插電音樂會，邀請客家創作歌手邱舒代言，5月初也有連續4天、共8場次的桐花小旅行，即日起開放報名，全程參加小旅行活動結束後，可獲茶製品或桐花印花玻璃杯、杯墊等特色文創品。

白色桐花初夏時落英紛飛，又被稱為「五月雪」，今年受氣候暖化影響，花期提早，最近可以看到白花盛開。縣政府今天舉辦宜蘭桐花季系列活動宣傳，請到活動代言人、創作歌手邱舒演唱好聽的客家歌，邱舒是各大客語歌曲競賽的常勝軍，曾入圍第34屆金曲獎最佳客語專輯及年度專輯獎。

宜蘭桐花祭「怡然饗宴」27、28日上午10點在員山望龍埤登場，邱舒會在27日帶來多首客家歌曲，另有在地團隊與藝人演出，現場還有茶藝體驗、小農市集、客家美食、服飾及DIY體驗等內容。

其中4月27日開幕活動當天會重現「伯公祭儀」，請到田屋北管八音團搭配演繹，透過儀式表達客家對天地的感謝。

5月3日起至6日連續4天「桐花小旅行」，8場次各20人，每場次半天。小旅行路線以大同鄉「玉蘭茶園桐花遊」及「石門溪隘勇線賞桐花」為主，漫步健行桐花下、品茗或揉茶體驗、品嘗客家茶香美食。

小旅行今起開放報名，每人費用200元，報名並全程參與，可獲得相對應小旅行路線的特色文創品，分別有山本茶園茶葉包、宜紅茶苑精美茶製品及本島舍所設計的桐花印花玻璃杯與杯墊，報名資訊在「蘭陽客多讚」粉絲專頁。

縣長林姿妙說，今年桐花祭系列活動以多元及小眾方式呈現，有小旅行、不插電音樂會、在地小農市集及伯公祭儀文化等，讓大家用不同方式、不同角度了解客家文化、體驗客庄，歡迎大家走出戶外親近山林。