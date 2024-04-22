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協助修復震災遺體 花蓮市長魏嘉彥感謝修復師大愛

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮強震後，來自各地遺體修復師自發性來到花蓮，協助因地震而損傷嚴重的遺體修復，在砂卡礑被落石壓死的游家5口修復後，花蓮市長魏嘉彥感謝修復師給予受災家屬最大安慰。

花蓮強震造成17死、2失聯，其中新北市游姓一家5口在砂卡礑步道遭落石掩埋喪命，12日經救難人員挖出，DNA檢體比對無誤發還家屬，日前完成告別式。

負責修復遺體的衷心聯盟召集人顏維勳表示，夥伴們都是自發性地在花蓮集合，都是希望幫助修復因地震而嚴重損壞的遺體，希望能減輕這場災難給親人帶來的痛苦，讓受難者都能有尊嚴的走完最後一段路。

花蓮市公所說明，自4日接獲第一具遺體開始，修復師團隊包含顏維勲、中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會監事王有意、志工等13人，不間斷接力上工，盡最大努力與速度修復，直至7日已完成運下山的11具遺體，為罹難者留下尊嚴與美好。

由於一開始搜救困難，開挖進度較緩慢，部分修復師完成階段工作先返家休息，而當搜救人員在砂卡礑步道找到失聯游姓1家5口，全台各地的修復師與志工14日再度來到花蓮進行修復工作。

面對遺體腐敗殘缺，修復師們從上午8時修復到凌晨2、3時。里長劉原良主動協助打點修復工作外的大小事，一家食堂老闆徐天祥更是免費提供餐點，讓修復師不會深夜餓肚子工作。

魏嘉彥與議員魏嘉賢日前一同到花蓮市立殯儀館，感謝修復師們的無私奉獻和專業精神，魏嘉彥表示，0403地震對花蓮造成嚴重的破壞，但是來自各方的志工及愛心持續湧入花蓮，為花蓮災區帶來希望和溫暖，未來復建家園之路還很長，市公所會跟災民站在一起，期盼盡早走出傷痛，重整家園。

花蓮強震

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