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小礁溪賞螢起跑！首場活動爆湧2千人潮 國外遊客慕名來

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，這裡的螢火蟲密度高、種類多，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，這裡的螢火蟲密度高、種類多，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供

宜蘭縣小礁溪賞螢活動昨天起跑，人潮爆多，礁溪鄉公所首場螢火蟲導覽解說受歡迎，吸引遊客紛紛圍過來聽，也有飯店帶客人來賞螢，整個晚上吸引約2千人。有來自苗栗的遊客說，他們在苗栗也從未見過這麼多螢火蟲；鄉公所表示，小礁溪賞螢季節約可持續到下個月中。

「火金姑的故鄉─小礁溪」是宜蘭第一個公私協力合作賞螢區，生態環境維持很好，螢火蟲數量穩定，加上交通方便，賞螢區道路平坦，近年來打響名號，不只縣外民眾蜂擁而至，甚至也有香港等國外遊客包計程車慕名前來賞螢，漸漸走入被國際遊客相中的賞螢區。

礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，清澈河川溪流及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲繁殖生長環境，螢火蟲密度高且種類多。

鄉公所為了生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」避免光害，賞螢季節每天晚上5點到8點進行賞螢路段交通管制，方便民眾了解觀察螢火蟲生態，欣賞漫天飛舞的螢光。4月20日至5月5日每周六、日、12場次提供螢火蟲生態解說，專業導覽解說員帶領民眾一睹「火金姑」在山林間的點點星光。

昨晚首場導覽活動登場，宣告小礁溪賞螢季起跑，大家被滿山滿谷的人潮嚇到了，除了有公所安排導覽解說的遊客、有民眾開車自行前來、也有飯店業者帶遊客過來，民眾自己包9人座車前來，連水保署也把賞螢活動辦在這裡，長達1公里賞螢道路滿滿都是人。

導覽老師林松柏表示，到山區賞螢必須帶手電筒，但來到小礁溪賞螢，因為天空自然月光，遊客可以不必攜帶手電筒，靜靜聆聽導覽解說即可，這兩天出現宜蘭不常見到的「雌光螢」，讓遊客驚呼連連。

礁溪鄉有些飯店推出賞螢遊程帶進客人，另外飯店的遊客也可接洽宜蘭租車，每人接送賞螢300元；網路上有人號召每人800元，含接送、點心及導覽，搭著賞螢季節熱潮衝一波經濟。相關活動資訊可詢問礁溪鄉公所觀光所。

「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，昨晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，昨晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，昨晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，昨晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，昨晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，昨晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，這裡的螢火蟲密度高、種類多，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，這裡的螢火蟲密度高、種類多，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供

螢火蟲 賞螢 飯店

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