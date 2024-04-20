基隆盃街舞大賽逾百選手拚舞藝 最小6歲小朋友嗨翻全場
基隆市政府主辦及台灣街舞文化推廣協會共同規劃畫的「2024基隆盃街舞大賽」今晚決賽，超過百名選手參賽，參賽者來自各地包含台北、新北、基隆等地區，除了知名好手，也有許多新生代選手，年紀最小的參賽者來自基隆只有6歲張允齊，現場展現好舞力，嗨翻全場。
霹靂舞賽事正式納入奧運項目賽事之一，基隆積極推廣街舞文化，希望未來能與國際接軌，培育更多優秀舞蹈人才前進國際。市長謝國樑到場加油，下場跳了一下感受街舞的魅力，揭曉得獎名單，期許成為指標性的街舞大賽。
參賽者來自各地包含台北、新北、基隆等地區，超過200組參賽者，其中除了各界知名好手，也有許多新生代的選手，年紀最小的參賽者為來自基隆只有6歲張允齊，現場展現好舞力嗨翻全場。
本次賽事分別有Breaking Solo Battle、U22 Allstyle 1 On 1 兩項分組賽事，整個賽事超過百人海選、淘汰賽等機制，終於從數百名街舞好手中分別選出兩項賽事冠軍得主。其中Breaking Solo Battle的冠軍得主由Winnie勝出；U22 Allstyle 1 On 1則由花花奪下冠軍寶座。
謝國樑說，看到現場數百位喜愛街舞的觀眾、努力舞動的參賽選手、親友加油團和辛苦的評審及工作人員，因為街舞文化齊聚一堂，目標一致的完成賽事，他非常感動。
台灣街舞文化推廣協會、基隆在地的崇右影藝科技大學、Rain City雨都舞蹈團、社團法人基隆市霹靂舞協會等單位協助，把基隆打造為支持街舞以及年輕人圓夢的地點。
基隆長久以來一直沒有合法的空間，讓喜歡跳街舞的青少年練習，年輕朋友、學生跳舞常要被趕來趕去，經市政府爭取，台鐵同意在基隆火車站闢設專區，去年底正式啟用。跳街舞的年輕人高興地說：「終於有地方可以合法跳街舞了」。
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