聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮嚮青創市集 基隆國門廣場登場

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（右四）與多位貴賓共同開箱禮物盒，邀請民眾感受山海基隆的美食風情。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（右四）與多位貴賓共同開箱禮物盒，邀請民眾感受山海基隆的美食風情。記者游明煌／攝影

2024「潮嚮．山海基隆」首場青創市集「海派一shot！」，昨天在基隆國門廣場登場，現場匯聚21家基隆在地青創品牌的風味飲品、甜點美食等，市長謝國樑與悠遊卡公司等單位貴賓共同開箱禮物盒，邀請民眾感受山海基隆的美食風情。

謝國樑昨與悠遊卡公司董事長林志盈、聯合報整合行銷部副總經理陳偉民、LINE Pay資深副總張希雯、Pchome商店街暨露天市集營運長周書華、基隆市自閉症家長協會理事李艶芬以及基隆港務分公司主任秘書張維鍵等人揭開序幕。

謝國樑說，青創市集是凝聚在地文化和創意的盛大饗宴，同時推廣無現金交易，歡迎大家運用各種行動支付，表達對在地店家和創業者的實際支持，邀請所有市民朋友共同感受基隆魅力。現場匯聚21家基隆在地青創品牌的風味飲品、甜點美食等，吸引許多遊客嘗鮮。

產業發展處副處長鄭永陽說，現場提供電子支付服務、消費集章兌換限定贈品等，並結合愛心做公益，今年4場主題市集將義賣500張市府和悠遊卡公司合作推出的「有愛城市．愛心公益悠遊卡」，每張售價100元，售完為止，所得款項將捐助基隆市自閉症家長協會。

有12家攤商推出18種市集限定商品，產發處規畫各項主題市集，首場「調飲」市集到今晚8點，後續5到7月活動詳情請鎖定「潮嚮．山海基隆FB粉絲專頁」。

基隆港 悠遊卡 青創

延伸閱讀

楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

「秒回少女時代」盧秀燕領基女傑出校友 女儀聯隊獲滿堂采

水電不能處風險當中 盧秀燕：國家一定要保證穩定供應

謝國樑口誤「蝙蝠產卵」掀熱議 專家說蝙蝠這樣生小孩

相關新聞

潮嚮青創市集 基隆國門廣場登場

2024「潮嚮．山海基隆」首場青創市集「海派一shot！」，昨天在基隆國門廣場登場，現場匯聚21家基隆在地青創品牌的風味...

太魯閣國家公園合歡主峰步道封閉施工 賞花改道

太魯閣國家公園內的合歡山主峰步道因路面岩層破碎，山友反映路況不佳，將從4月22日起封閉近4個月施工改善，提升遊憩品質。正...

5人有意角逐 蘭嶼議員6月1日補選

蘭嶼鄉前議員黃碧妹因涉詐領出席費遭解職，中選會公告6月1日辦補選，地方多人有意參選。台東縣選委會指出，4月23日發布選舉...

基隆盃街舞大賽逾百選手拚舞藝 最小6歲小朋友嗨翻全場

基隆市政府主辦及台灣街舞文化推廣協會共同規劃畫的「2024基隆盃街舞大賽」今晚決賽，超過百名選手參賽，參賽者來自各地包含...

楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

基隆市劉銘傳隧道封閉15年後近日開放民眾自由參觀，因有台灣葉鼻蝠棲息讓民眾驚喜，但日前謝國樑與政策大使楊寶楨出席活動時「...

歷經36天700公里奇幻漂流 蘭嶼30年老船華麗轉身

蘭嶼開元陸號漁船，去年被颱風從港口帶離，隨海流到宜蘭、桃園、雲林外海，經36天、700公里奇幻漂流，日前整修後回到蘭嶼。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。