潮嚮青創市集 基隆國門廣場登場

2024「潮嚮．山海基隆」首場青創市集「海派一shot！」，昨天在基隆國門廣場登場，現場匯聚21家基隆在地青創品牌的風味飲品、甜點美食等，市長謝國樑與悠遊卡公司等單位貴賓共同開箱禮物盒，邀請民眾感受山海基隆的美食風情。

謝國樑昨與悠遊卡公司董事長林志盈、聯合報整合行銷部副總經理陳偉民、LINE Pay資深副總張希雯、Pchome商店街暨露天市集營運長周書華、基隆市自閉症家長協會理事李艶芬以及基隆港務分公司主任秘書張維鍵等人揭開序幕。

謝國樑說，青創市集是凝聚在地文化和創意的盛大饗宴，同時推廣無現金交易，歡迎大家運用各種行動支付，表達對在地店家和創業者的實際支持，邀請所有市民朋友共同感受基隆魅力。現場匯聚21家基隆在地青創品牌的風味飲品、甜點美食等，吸引許多遊客嘗鮮。

產業發展處副處長鄭永陽說，現場提供電子支付服務、消費集章兌換限定贈品等，並結合愛心做公益，今年4場主題市集將義賣500張市府和悠遊卡公司合作推出的「有愛城市．愛心公益悠遊卡」，每張售價100元，售完為止，所得款項將捐助基隆市自閉症家長協會。

有12家攤商推出18種市集限定商品，產發處規畫各項主題市集，首場「調飲」市集到今晚8點，後續5到7月活動詳情請鎖定「潮嚮．山海基隆FB粉絲專頁」。