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5人有意角逐 蘭嶼議員6月1日補選
蘭嶼鄉前議員黃碧妹因涉詐領出席費遭解職，中選會公告6月1日辦補選，地方多人有意參選。台東縣選委會指出，4月23日發布選舉公告，25日起領表，4月29日開始登記參選。另大武鄉代會副主席王景昌當選大武鄉長，鄉代缺額不辦補選。
黃碧妹遭檢舉詐領出席費，今年3月間法院依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年定讞，同時解除縣議員職務。
地方人士說，前議員黃天德、周永輝，江鴻亞、董昌華及希婻．瑪飛洑等人有意參選蘭嶼議員。
江鴻亞是前鄉長江多利之子，希婻‧瑪飛洑為前蘭嶼部落文化基金會執行長，董昌華曾擔任鄉公所技士，角逐者皆實力雄厚。
選委會組長蘇基山表示，中央選委會通過台東縣議會第20屆議員第16選舉區缺額投開票案。
蘭嶼應選1人，黃碧妹遭解職後，選舉區缺額達2分之1以上，4月29日至5月3日受理參選登記。
此外，原大武鄉長黃建賓轉任立委，鄉代會副主席王景昌13日在鄉長補選中勝出。
選委會說明，大武鄉代第1選區缺額未達2分之1以上，依地制法不會舉辦補選，副主席部分由鄉民代表會決議。
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