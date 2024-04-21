聽新聞
test
0:00 / 0:00
太魯閣國家公園合歡主峰步道封閉施工 賞花改道
太魯閣國家公園內的合歡山主峰步道因路面岩層破碎，山友反映路況不佳，將從4月22日起封閉近4個月施工改善，提升遊憩品質。正值高山杜鵑花季，管理處建議，可轉往石門山、合歡東峰、小奇萊步道，都是賞花好去處。
合歡山主峰是太魯閣國家公園西邊的界山，山頂視野極佳，可見立霧溪、濁水溪蜿蜒分列兩側，步道長1795公尺，單程步行約需1個小時。
太管處表示，這次步道修繕與地震無關，是因路面岩層破碎，邊坡沖蝕嚴重，加上部分設施受損需要修繕，才發包施作改善，4月22日起至8月18日全線封閉，另步道下方埋設高壓管線，請遊客不要擅闖工區，以免發生危險。
太管處說，合歡山主峰步道位於海拔3400多尺處，四季天氣及溫差變化大，雪季難以施工，才安排在春、夏季氣候較穩定時施工改善，完工後，就可以提供更好、更安全的遊憩品質。
每年4月起是合歡山區玉山杜鵑及台灣高山杜鵑盛開的時節，太管處說，儘管主峰步道封閉，民眾仍可轉往石門山、合歡東峰及小奇萊步道欣賞滿山盛放的玉山杜鵑，5月中下旬起，是合歡北峰嬌小美麗的台灣高山杜鵑花期，屆時也可欣賞到杜鵑花海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言