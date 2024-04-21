太魯閣國家公園合歡主峰步道封閉施工 賞花改道

太魯閣國家公園內的合歡山主峰步道因路面岩層破碎，山友反映路況不佳，將從4月22日起封閉近4個月施工改善，提升遊憩品質。正值高山杜鵑花季，管理處建議，可轉往石門山、合歡東峰、小奇萊步道，都是賞花好去處。

合歡山主峰是太魯閣國家公園西邊的界山，山頂視野極佳，可見立霧溪、濁水溪蜿蜒分列兩側，步道長1795公尺，單程步行約需1個小時。

太管處表示，這次步道修繕與地震無關，是因路面岩層破碎，邊坡沖蝕嚴重，加上部分設施受損需要修繕，才發包施作改善，4月22日起至8月18日全線封閉，另步道下方埋設高壓管線，請遊客不要擅闖工區，以免發生危險。

太管處說，合歡山主峰步道位於海拔3400多尺處，四季天氣及溫差變化大，雪季難以施工，才安排在春、夏季氣候較穩定時施工改善，完工後，就可以提供更好、更安全的遊憩品質。

每年4月起是合歡山區玉山杜鵑及台灣高山杜鵑盛開的時節，太管處說，儘管主峰步道封閉，民眾仍可轉往石門山、合歡東峰及小奇萊步道欣賞滿山盛放的玉山杜鵑，5月中下旬起，是合歡北峰嬌小美麗的台灣高山杜鵑花期，屆時也可欣賞到杜鵑花海。